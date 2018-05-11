Казахстан включился в конкуренцию международных финансовых центров

В Казахстане на базе нового международного финансового центра в тестовом режиме заработала новая биржа, на которой ожидается IPO казахстанских госкомпаний с капитализацией 25 млрд долларов. Это означает, что Казахстан намерен участвовать в конкуренции за инвесторов, развернувшейся между глобальными финансовыми центрами Европы, Азии и Ближнего Востока

С начала года в Астане начал работать международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который претендует на статус финансового хаба евразийского значения, а в дальнейшем и мирового. Он уже привлек в партнеры биржу NASDAQ, Шанхайскую фондовую биржу и Государственный банк развития Китая, а также начал принимать первых резидентов. Основные направления деятельности нового финансового института — развитие рынков капитала, управление активами и благосостоянием частных лиц, а также ставшее популярным в последние годы даже в Европе исламское финансирование. На базе финцентра уже сейчас в тестовом режиме работает биржа для финансовых операций и появились первые 11 резидентов, среди которых, например, Госбанк Китая, что говорит о прямом интересе крупных инвесторов к новому финансовому институту. Их привлекает главным образом принцип английского права, действующий для резидентов финансового центра, а также льготные налоговый и визовый режимы.

Китай нацелился на Евразию

Выход Великобритании из состава Европейского союза (брекзит) изменил мировую конфигурацию глобальной финансовой системы, в которой доминировали крупнейшие центры притяжения мирового капитала — финансовые центры в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Сингапуре. После брекзита крупнейшие банки мира задумались о переводе тысяч своих представителей в Британии в другие города Европы, где действуют небольшие финансовые центры, а именно в Дублин, Париж, Франкфурт, Амстердам и Эдинбург. В частности, банк HSBC заявил, что может перевести тысячу рабочих мест в Париж, о том же подумывает японский банк Nomura International, о сокращении сотрудников в Лондоне задумался и JPMorgan Chase, банк ING и другие.

До сих пор на финансовой карте мира не имел своей точки притяжения капитала разве что регион Центральной Азии. Между тем очевидно, что этот регион не может долго оставаться «белым пятном», поскольку расположен между быстрорастущим Китаем и финансовыми центрами Европы. Похоже, с появлением финансового центра в Астане, который начал работать c 2018 года, расстановка сил снова изменится. Во всяком случае, об этом говорит тот факт, что Банк развития Китая поспешил сюда вслед за Шанхайской биржей.

«Основной наш партнер — Шанхайская биржа, с которой заключено стратегическое соглашение о сотрудничестве, необходимое для привлечения солидных инвесторов в центральноазиатский регион, — пояснил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. — Результат этого сотрудничества – приход в МФЦА в качестве резидента Государственного банка развития Китая».

Госбанк развития Китая будет напрямую кредитовать участников нового финцентра по ставке от 2 до 5%. Если по китайским законам кредитование иностранных компаний затруднено, то зарубежное представительство банка может делать это в упрощенном режиме. В частности, это должно привлечь и российские компании, многим из которых сейчас стало недоступно дешевое кредитование в западных банках.

У России, стран Центральной Азия, Ближнего Востока и Китая свои интересы в развитии евразийского региона

Для Казахстана, как и для всей Центральной Азии, привлечение глобальных инвесторов в регион должно стать новым витком развития. Приход инвесторов сюда, похоже, неизбежен, поскольку регион становится пересечением торговых путей Европы и Азии на фоне активно развивающихся транспортных проектов, реализуемых в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Кроме того, для Китая жизненно важно дать выход в Европу товарам из бурно развивающихся северных провинций, которые сейчас, по сути, «заперты». Для России важна возможность развивать Урал и Дальний Восток, для стран Ближнего Востока — активизация трансконтинентальной торговли по сокращенным маршрутам. А для стран Центральной Азии — возможность получить все преимущества транзитных регионов, что поначалу даст скачок развития сервисных и логистических компаний, а впоследствии приведет к созданию новых производств.

Собственно, все эти обстоятельства и должны в первую очередь привлечь мировой капитал в страны региона, а значит, без центра финансовых услуг здесь тоже не обойтись. Весь вопрос в том, получат ли инвесторы гарантию защиты своих денег и понятные инструменты для их вложения. В руководстве астанинского финцентра говорят: да, получат и то и другое. Защиту инвестиций призвано осуществлять британское право, используемое сегодня в 85% финансовых центров всего мира и позволяющее разрешать арбитражные споры в упрощенном порядке и в короткие сроки. Для этого в Астане созданы Международный арбитражный центр (МАЦ) и независимый Суд МФЦА с привлечением судьей международного уровня. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже назначил девять международных арбитражных судей для работы в финцентре. Все они, согласно конституциональному закону, будут независимы от судебной и законодательной системы Казахстана. «Это судьи мирового класса и с большим опытом, это легендарные люди. Мы уверены, что сможем решать споры быстрее, чем в других мировых финансовых центрах, где стоят очереди к комиссии судей, — говорит регистратор суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбэлл-Холт. — Кроме того, мы будем помогать в исполнении решений нашего суда». В дополнение к английскому праву в конкуренции за инвесторов финцентр в Астане готов освободить последних на 50 лет от корпоративного и индивидуального подоходного налогов.

«Мы видим интерес со стороны крупнейших международных институтов развития, управляющих компаний, инвестиционных банков, консалтинговых компаний, финансовых ассоциаций, исламских финансовых институтов и других игроков рынка», — отметил Кайрат Келимбетов.

Активный старт

Среди резидентов уже есть и международные брокеры, которые сейчас проводят в тестовом режиме сделки через новую биржу финцентра — AIX, акционером которой является Шанхайская фондовая биржа, а стратегическим партнером - биржа NASDAQ. «За основу биржи была взята торговая площадка NASDAQ, поскольку ее отличают передовые технологии финансовых операций, — говорит заместитель председателя биржи МФЦА Амина Тургулова.

База активов новой биржи будет создана за счет приватизации шести флагманских компаний фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» с капитализацией 25 млрд долларов. Всего в управлении фонда находится более 500 компаний с госучастием нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики, машиностроения и недвижимости с капитализацией 65 млрд долларов.

«В конце 2018-го — начале 2019 года на бирже будут размещены акции трех крупнейших национальных компаний Казахстана — авиаперевозчика AirAstana, производителя природного урана “Казатомпром” и оператора связи “Казахтелеком”, - говорит Амина Тургулова. — Они уже провели презентации на Лондонской бирже, в Шанхае и Дубае. В третьем-четвертом квартале этого года мы планируем провести их роад-шоу для инвесторов, провести листинг и начать открытую торговлю не менее чем 20–25 процентами акций этих компаний». В дальнейшем листинг пройдут железнодорожная монополия «КазакстанТемирЖолы» и холдинг «Самрук Энерго», который является базовой энергетической компанией страны. Согласно проводимой президентом Нурсултаном Назарбаевым стратегии, системообразующие в своих отраслях компании фонда «Самрук-Казына» прошли масштабную трансформацию с целью повышения их эффективности и конкурентоспособности. В результате некогда убыточные компании после модернизации и обновления управления начали генерировать прибыль, что и делает их привлекательным активом для инвесторов.