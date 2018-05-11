Кудрин согласился стать главой Счётной палаты

Алексей Кудрин – бывший министр финансов РФ, ныне возглавляющий совет Центра стратегических разработок (ЦСР) – согласился возглавить Счётную палату.

Об этом передаёт РБК со ссылкой на федерального чиновника и сотрудников ведомства. По словам федерального чиновника, для Счётной палаты – это очень хороший вариант.

«Кудрин – достойная кандидатура», – резюмировал он.

Напомним, президиум фракции «Единой России», на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, проведёт встречу с Кудриным 14 мая.

По закону Совет нижней палаты российского парламента представляет президенту РФ не менее трёх кандидатов на руководство высшим органом внешнего аудита. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин обдумывает вопрос о назначении Кудрина на важный пост в своей администрации.



Наша справка

Алексей Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле Латвийской ССР в семье военного. Российский государственный деятель. Занимал должность министра финансов в российском правительстве (2000−2011).

Главный научный сотрудник Института экономической политики им. Егора Гайдара, член Редакционного совета журнала «Экономическая политика» и портала «Экономическая политика», декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, председатель «Комитета гражданских инициатив».