Порошенко ответил за Меркель и Макрона

Президент Украины Петр Порошенко провел в одиночестве итоговую пресс-конференцию, посвященную встрече в немецком Ахене. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отказались составить своему коллеге компанию.

В частности, глава Украины сообщил, что во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой была «скоординирована» будущая встреча в «нормандском формате».

«Мы знаем, что 18 и 23 мая состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и у Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание в «нормандском формате», - сообщил Порошенко.

Ранее в ходе встречи, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна перестать надеяться на помощь США и взять судьбу в свои руки. Заявление прозвучало в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном.

«Пора взять судьбу в свои собственные руки», — цитирует РБК слова Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Канцлер считает, что военный союз стран Евросоюза пребывает «в зачаточном состоянии», а все крупные глобальные конфликты происходят «на пороге Европы».

Меркель поддержал и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который заявил, что в связи с потерей США силы и влияния, Европа должна взять лидерство на себя.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном и «шестеркой» посредников, среди которых Россия, США, Китай, Франция и Германия, с целью предотвратить развитие иранской ядерной программы. На тот момент американская администрация отменила все санкции против Тегерана. После заявления о выходе из сделки Трамп подтвердил, что санкции против Ирана будут возобновлены.