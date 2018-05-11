Минфин России в пять раз увеличит покупки валюты

Минфин России намерен в 2018 году более чем в пять раз увеличить покупки валюты на внутреннем рынке. Сообщается, что на это ведомство намерено направить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 триллиона рублей, пишет РИА новости. Изначально в бюджет закладывалась сумма 527,6 миллиарда рублей.

Проект поправок к закону о бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годов опубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

Агентство отмечает, что согласно бюджетному правилу Минфин обязан сверхдоходы от экспорта углеводородов, если этому способствует цена на нефть выше прогнозируемой ранее, направить на покупку валюты. Далее валютные средства зачисляются на спецсчета ЦБ и направляются на пополнение ФНБ. Подобные операции проводятся в России с февраля 2017 года.

Ожидается, что ведомство помимо этого в 2018 году увеличит чистое привлечение внутренних займов до 1,044 триллиона рублей против запланированных 817 миллиардов рублей.

Ранее, Минфин предложить выделить на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018 году меньше на 3,2 миллиарда рублей или 1,3% бюджетных средств, понизив сумму финансирования до 238,737 миллиардов рублей.