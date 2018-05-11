Рост цен на сырьевых рынках и выручки экспортеров даст Минфину более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году. Аналитики опасаются, что прогноз завышен, но ясно, что дефицит бюджета допдоходы, скорее всего, перекроют. Благодарить надо конечно, не столько Минфин, сколько умелую внешнюю политику РФ, но, конечно, и ему спасибо.

Приблизительно много

По итогам 2018 года Россию ждет более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году — до 2,74 трлн рублей. Эту сумму Минфин указал в законопроекте о поправках к федеральному бюджету на 2018 год вместо тех 527,6 млрд рублей, которые закреплены законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

При этом, передает агентство ТАСС со ссылкой на документ, доходы бюджета и составят 17,032 трлн рублей против 15,257 трлн рублей по закону «О бюджете».

Допдоходы образуются за счет того, что правительство осторожничает с прогнозом цены на нефть, а она потом оказывается выше. Впрочем, бывало и наоборот. В данном случае Минфин имеет дело с разницей между базовой ценой на нефть марки Urals, установленной на уровне 40 долларов за баррель (с ежегодной индексации на 2% с 2018 года, согласно трехлетнему бюджету). Агентство напоминает, что согласно новому (с нынешнего года) бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы направляются не на расходы, а в резервы. Сейчас Минфин направляет их на покупку валюты и «складывает» в суверенный Фонде национального благосостояния.

При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицит федерального бюджета РФ в 2018 году на уровне 1,2% ВВП.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что за минувшие четыре месяца года цены на нефть оказались очень волатильными. В этой ситуации, считает она, никто не знает, что будет в оставшиеся восемь месяцев, поэтому сейчас ожидания по пятикратному росту дополнительных доходов выглядят приблизительными. Рынок может поменяться в любой момент, и одновременно с ним изменятся и ожидания. Средний прогноз по цене на нефть Brent в этом году, согласно данным «Альпари» — 63-75 долл./баррель. Разброс, как видим, очень велик.

Растут агрессивность и экономика

Вообще же наращивание резервов в удачные с точки зрения внешней конъюнктуры годы, и расходование этих денег в менее удачные периоды — это устоявшаяся экономическая политика, которая раньше неплохо себя показывала, и она способствует стабильности, как экономической, так и политической, указывает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, в данный момент конъюнктура рынка нефти благоприятствует бюджету, есть основания полагать, что восходящий тренд продолжится, цена барреля Brent уже подобралась вплотную к 78 долларам, и, скорее всего, попытается пробить 80 долларов.

Этому способствует агрессивная политика США, Трамп объявил, что санкции против нефтегазового сектора Ирана могут быть возобновлены, а это значит — предложение нефти может снова упасть: от 0,5 до 1 млн баррелей в сутки могут выпасть из объема предложения. Европейские страны пока не поддерживают этот шаг США, но все осознают, что эскалация конфликта с Ираном к падению цен никак привести не может, только к росту.

Второй фактор роста цен — это тот обстоятельство, что соглашение OПЕК с Россией об ограничении добычи оказалось необычно крепким, продержалось до сих пор и значит, в принципе сможет просуществовать еще пару лет. Третий фактор — сокращение запасов нефти на фоне растущего количества активных буровых установок в США и рекордного уровня добычи в 10,7 млн баррелей в сутки. Это говорит о том, что экономика США в частности и мировая экономика в целом растут опережающими добычу сырья темпами.

В этих условиях, указывает Илья Жарский, рост цены нефти неизбежен, причем если измерять цену барреля в долларах, то тут кроется еще один сюрприз: индекс доллара DXY сейчас находится близко к максимумам последних пяти лет. То есть доллар очень силен против других мировых валют, и, скорее всего, его курс может начать слабеть, особенно, если ФРС будет действовать более консервативно в вопросе повышения резервной ставки.

Свердорогой доллар и «новая нефть »

Снижение курса доллара, уверен аналитик, может толкнуть цену нефти, измеряемую в долларах, еще выше, к 90 долларам за баррель и далее. При этом, считает Илья Жарский, Минфин вряд ли пойдет на повышение цены отсечения, так как наличие резервов сейчас считается более важным, чем возможность активно расходовать средства. Расходы на нацпроекты, полагает эксперт, можно будет закрыть вернувшимися в Россию деньгами крупных предпринимателей, которых начали притеснять на западе, а также так называемой «новой нефтью» — налоговыми поступлениями от граждан и юрлиц по повышаемым ставкам.

Следует отметить в связи с этим, что выступая перед депутатами при утверждении в качестве премьер-министра, Дмитрий Медведев заявил о сохранении на прежнем уровне ставки НДФЛ. Но в указе президента РФ от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ» сказано о поставлена задача обеспечения «благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения» для них (в автоматическом режиме, с уплатой единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы).

Количество таких граждан, при наличии разных оценок, составляет весьма значимую величину. И по-видимому, расчеты на рост поступлений от них доходов в госбюджет имеют под собой основания. В настоящее время режим налогообложения и уплаты налогов самозанятыми гражданами явно неблагоприятен, число зарегистрированных, согласно нему, не превысило одной тысячи.

Вряд ли, все же, исполнение президентского указа обойдется вообще без нефтегазовых денег. Впрочем, их использование может быть косвенным, так как наличие в суверенном фонде значительных средств снижает, например, риски при осуществлении займов и любые риски бюджетной политики в целом, хотя формально это не оговорено и даже думать об этом запрещено.

Есть, точнее, то должна быть и еще одна «новая нефть», те дополнительные средства, которые начнут поступать в бюджет в результате реализации «майского указа», прежде всего, программ технологического развития и роста экспорта. А впоследствии - и инфраструктурного развития и других, менее явных по своим экономическим последствиям мер, таким, как развитие образования, здравоохранения и городов.