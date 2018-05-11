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Москва, 11.05.2018

Нефть ждет резкое подорожание

«Expert Online» 2018

В 2019 году цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель, пишет Bloomberg, ссылаясь на Bank of America.

Издание сообщает, что цена на фьючерсы нефти марки Brent, которые  10 мая перевалила за 77 долларов за баррель, в следующем году вырастут до 90 долларов за баррель.

Такой скачок может произойти на новостях о возможном продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также о санкциях  США в отношении Ирана, чья доля  в глобальном предложении на рынке нефти составляет 4%, уверены в Bank of America.  Агентство отмечает, что риски срыва поставок из Венесуэлы также существуют.

«Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться», —   прогнозирует Франсиско Бланк, глава отдела товароведения банка Merril Lynch, дочерней структуры Bank of America. 

Ранее, 8 мая  резидент США Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской сделки, а также сообщил о восстановлении санкций против Ирана, действие которых СШ приостановили в результате достигнутого соглашения. Сразу после этого цены на нефть пошли вверх, обновив 10 мая максимумы 2014 года.

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