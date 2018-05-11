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Москва, 11.05.2018

Российский «Витязь» вошел в пятерку лучших пистолетов-пулеметов мира

«Expert Online» 2018
  • Российский «Витязь» вошел в пятерку лучших пистолетов-пулеметов мира
Vitaly V. Kuzmin / wikimedia.org

Военные эксперты определили для американского журнала The National Interest пять самых смертоносных пистолетов-пулеметов в мире, сообщает РГ «Русское оружие».

Издание отмечает, что ПП-19-01 «Витязь» является уменьшенным вариантом автомата под патрон 9×19 мм Парабеллум. Длинна оружия с разложенным прикладом составляет 705 миллиметров, вес без патронов 2,9 кг. Скорострельность «Витязя» составляет 800 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 200 метров. В комплектации «Витязя» предусмотрена планка Пикатинни, которая позволяет устанавить на него различные прицельные приспособления. Отмечается, что «Витязь» пришел на смену АКС-74У - укороченной модификации АК-74.

Также в пятерку лучших по версии экспертов издания вошли бельгийский пистолет-пулемет, разработанный фирмой FN Herstal, американский Mk 18 Mod 0 (M4 CQBR) и два представителя немецкого вооружения,  пистолеты-пулиметы Heckler & Koch MP7 и Heckler & Koch MP5.

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