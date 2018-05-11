Россия объявит о контрсанкциях в ближайшее время

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил о скором принятии перечня ответных мер на недружественные действия США. Проект может быть принят в окончательной редакции до конца мая текущего года, сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что до конца мая есть все шансы принять в окончательной редакции проект этого закона», — рассказал Жуков.

Днем ранее вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминание лекарств, которые решено запретить для ввоза в Россию из США. Решение было принято по итогам Совета по законотворчеству.

Также сообщается, что отдельным пунктом в законопроект о контрсанкциях будут внесены меры по поддержке отраслей и предприятий, которые пострадали от иностранных санкций.