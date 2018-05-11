Россияне определили оптимальный возраст выхода на пенсию

За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работающих граждан России, 53% считают существующую планку оптимальной, показал опрос службы исследований HeadHunter. При этом повысить пенсионный возраст на благо российской экономики согласны лишь 6% респондентов. Отмечается, что в опросе приняли участие восемь тысяч человек.

Респонденты, которые выступают за повышение пенсионного возраста, считают оптимальным планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Участники опроса, которые считают, что пенсионный возраст необходимо снизить, считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 54 года, а женщины в 50 лет.

Отмечается, что более других выступают за снижение возраста выхода на пенсию респонденты в возрасте от 18 до 25 лет — 51%. При этом среди опрошенных старше 45 лет за такую меру высказались только 17%. 71% граждан этой возрастной категории считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.

Ранее, глава кабмина России Дмитрий Медведев анонсировал изменения пенсионного возраста в самое ближайшее время. В данный момент правительство работает на предложениями по возможному изменению возраста выхода на пенсию в РФ.