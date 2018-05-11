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Москва, 11.05.2018

Сбербанк назвал регионы, в которых будет создан исламский банк

«Expert Online» 2018

Сбербанк назвал российские регионы, в которых опробует проект исламского банка.

Концепт проекта будет разработан уже до конца июня. Об этом заявил советник заместителя председателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде в кулуарах международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2018», передаёт РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день рассматривается три пилотных региона: Татарстан, Чечня и Башкирия. Кроме того, Гурбан-Заде добавил, что точная дата начала работы такого банка зависит, в том числе, от консалтинговой компании KPMG, которая должна разработать для Сбербанка концептуальное решение.

Напомним, ещё в январе 2017 года Сбербанк провёл пилотную сделку по исламскому финансированию с лизинговой компанией Татарстана и планирует постепенно развивать это направление.

Наша справка

Исламский банкинг – альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Его главная особенность – отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

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