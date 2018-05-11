Швеция отказалась от российского проекта полета на Луну в пользу китайского

Шведский прибор XSAN, который разрабатывался для полета на автоматической станции России «Луна-25», будет использован для полета на Луну на китайской станции «Чанъэ-4». Об этом сообщает Институт космической физики Швеции, изготовивший прибор.

«В 2017 году наши китайские коллеги предложили отправить изготовленный летный модуль XSAN на китайском ровере Chang"е-4 (Чанъэ-4) в 2018 году, возможность, которую мы не могли упустить», — говорится в сообщении.

Ранее, Роскосмос уже подтвердил, что прибор XSAN исключен из программы российской миссии, а сам запуск «Луны-25» могут перенести с 2019 на 2021 год.

Также уточняется, что шведский институт подготовил сразу три модели прибора XSAN - структурный макет для термоиспытаний, макет для электрических испытаний и сам летный модуль. Первые два были переданы российскому Институту космических исследований (ИКИ), а сам летный модуль остался в IRF.

В институте заявили, что Россия формально так и не подтвердила пригодность XSAN к полету на «Луне-25», кроме того задержка запуска до 2019-2020 года может негативно сказаться на работе некоторых прибора, чьи сроки службы к этому моменту могут истечь.