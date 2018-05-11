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Москва, 11.05.2018

Собраны доказательства, опровергающие показания Родченкова против РФ

«Expert Online» 2018

Следственный комитет России собрал доказательства, которые опровергают показания информатора WADA Григория Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи и подмене биоматериала, передает агентство РИА новости (Спорт) со ссылкой на заявление представителя СК РФ Светлану Петренко.

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время», - сообщила Петренко, которая добавила, что проверка и собранные документальные подтверждения свидетельствуют, что все пробы спортсменов поступали в  лабораторию в Сочи исключительно днем, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

Как сообщила Петренко, данные опровергают показания Родченкова о поступлении в сочинскую лабораторию проб спортсменов на длительное хранение после сбора и заменой их на «чистые пробы».

«Слова Родченкова о том, что ежедневно ночью происходила  замена проб на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов, опровергнуты», —сообщила представитель СК РФ.

Петренко добавила, что копии всей  документации направлены в WADA, а также  приложены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году ряда спортсменов, которых агентство обвинило в применении допинга.

Петренко добавила, что российское следствие открыто  для сотрудничества с иностранными органами, МОК и ФИФА, WADA, а также рассчитывает на взаимную помощь от них.

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