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Москва, 11.05.2018

Украинские депутаты требуют направить силовиков к границе с Крымом

«Expert Online» 2018

Анна Гопко – глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины – обратилась к Кабмину «незалежной» с требованием разместить на границе с Крымом подразделение Нацгвардии и увеличить количество силовиков в приграничных населённых пунктах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По мнению Гопко, ситуация, сложившаяся на юге Херсонской области, является серьёзной проблемой национальной безопасности страны.

«За четыре года обороноспособность Украины сильно выросла, но присутствие силовиков вблизи оккупированного Крыма мизерно. Их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», – резюмировала депутат.

При этом глава комитета по иностранным делам Верховной рады не уточнила, о какой «подрывной деятельности» идёт речь. Тем более, что именно власти Украины регулярно устраивают на границе с Крымом провокации или анонсируют их. В частности, недавно здесь появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию «освободительного похода» – так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой бойцы Украинской Народной Республики попытались свергнуть в Симферополе советскую власть.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

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