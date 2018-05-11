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Москва, 11.05.2018

В Кремле прокомментировали идею о возможности трёх президентских сроков подряд

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал предложение властей Чечни по внесению изменений в действующее законодательство РФ, чтобы предусмотреть возможность трёх президентских сроков подряд для одного и того же человека.

По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке президента. Об этом Песков заявил журналистам в ходе ежедневного брифинга, передаёт пресс-служба Кремля.

«Это конституционный вопрос, – подчеркнул руководитель пресс-службы главы государства. – В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон страны».

Ранее стало известно, что депутаты парламента Чеченской Республики планируют внести на рассмотрение Госдумы документ о внесении изменений в действующее законодательство, чтобы предусмотреть возможность одному лицу избираться на пост президента РФ три срока подряд.

Напомним, 7 мая 2018 года Владимир Путин официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвёртой. Высший выборный пост он будет занимать следующие шесть лет.

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