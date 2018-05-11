В России могут сократить расходы на пенсии

Министерство финансов России внесло проект поправок в закон о бюджете по уменьшению расходов на пенсионное обеспечение в 2018 году. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, расходы по разделу «Социальная политика» в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей.

Пенсионное обеспечение предполагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 миллиарда рублей, расходы на социальное обеспечение сократят на 5,9 миллиарда рублей. На меры господдержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом периоде.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что нужно аккуратно принимать решение об изменении пенсионного возраста. При этом премьер сообщил, что предложения по пенсионному возрасту будут подготовлены и внесены в Госдуму «в самой короткой перспективе».