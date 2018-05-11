Великобритании не обойтись без российского газа

Аналитики Oilprice считают, что запрет Лондона на поставки российского газа может нанести королевству немало вреда

Отношения между Великобританией и Россией, за исключением очень коротких промежутков времени, никогда не были особенно дружественными. Значительно чаще они были враждебными. Однако в последние пару месяцев отношения между Лондоном и Москвой достигли состояния, которое было в самые напряженные периоды холодной войны. Разорваны очень многие связи. После дела Скрипалей на очереди, похоже, связи и в энергетическом секторе. Правительство Соединенного Королевства угрожает полностью запретить импорт российского газа на Британские острова. Однако сайт oilprice.com (ОР), наиболее авторитетный источник информации и аналитики в нефтегазовом секторе, считает, что негативные последствия этого крайне недальновидного шага британские власти будут ощущать много лет. Если забыть о повторяемых, как мантры, в Европе заклинаниях об обеспечении энергетической безопасности континента и противодействии российскому влиянию, можно утверждать, пишет ОР, что от хороших отношений в энергетике много выигрывают и Москва, и Лондон.

Разбираясь с делом Скрипалей, необходимо следовать древнеримской мудрости: кому это выгодно? На эти ответы на Западе и в России отвечают по-разному, но одно очевидно: энергетические компании обеих стран из-за обострения отношений в большом проигрыше. Особенно в сложном положении находятся британские компании, у которых в связи с брекситом резко сужается поле для маневров в сохранении доступа на внутренний энергетический рынок Европы (IEM). Уход из IEM, на котором Лондон очень хочет остаться, обернется для британских налогоплательщиков дополнительными расходами в размере 700 млн фунтов стерлингов ежегодно.

Но даже в случае сохранения полного или частичного доступа на IEM, об инфраструктурном финансировании из европейских фондов британцам можно будет забыть. Это значит, что большинство 16 крупных совместных проектов в области энергетики на туманном Альбионе окажутся под угрозой закрытия. Брюссель может, к примеру, вполне справедливо попробовать инвестировать 9 млрд евро, обещанных и вложенных в совместные электрические и газовые проекты в 2012-17 гг., в другие проекты на континенте.

Но конечно британским энергетикам угрожает не только потеря евросоюзовских преференций и инвестиций.

После некоторого роста в 2013-17 гг. добыча газа в Северном море вступила в фазу длительного снижения. Это значит, что роль газа из-за границы будет с каждым годом расти.

К этому прибавляется закрытие прошлым летом крупнейшего подземного хранилища газа на островах Раф емкостью 3,31 млрд м³, которая привела к тому, что сейчас в хранилищах на территории Соединенного Королевства имеется лишь 2% газа, необходимого для потребностей страны. Это означает, что Лондону придется резко наращивать импорт зарубежного газа. Естественно, в такой непростой ситуации гибкость поставок должна стоять, но, к сожалению, не стоит у политического истеблишмента Британии на первом месте.

Многие так называемые энергетические эксперты в Европе твердят, что Россия может использовать свой газ в качестве мощного энергетического оружия, но в случае с Великобританией говорить о такой угрозе - значит передергивать факты. Россия поставляет Лондону лишь 7% от импортируемой британцами нефти. Для сравнения: доля Норвегии и Нидерландов составляет 56 и 20% соответственно. Однако «европатриоты» предпочитают не вспоминать о нефти и говорят исключительно о газе. Особенно они возбудились после того, как несколько месяцев назад газовозы доставили на терминалы на острове Грейн и в Милфорд Хейвене первый сжиженный газ (LNG) из российского «Ямал СПГ». Но в том-то и дело, что ситуация с газом мало чем отличается от ситуации с нефтью, потому что 75% газа на Британские острова поступает по газопроводу из Норвегии и еще 13% в сжиженном виде приходит из Катара по морю.

По данным Gazprom Export, компания в прошлом году поставила Лондону 16,3 млрд м³ газа, что может составлять, даже теоретически, максимум 10-12% от общего потребления газа, но на деле составляет значительно меньше. Так что говорить об угрозе энергетической безопасности Великобритании со стороны Москвы не приходится. С другой стороны, российские нефть и газ могут существенно помочь Лондону вести гибкую политику в области энергетики особенно зимой, считает ОР. За примерами далеко ходить не нужно. В конце февраля этого года, когда британцам срочно понадобился газ, из Ямала доставили 164 тыс. м³ российского LNG. Тогда, пишет ОР, были довольны все, кроме политической элиты королевства.

Аналитики сайта oilprice.com опасаются прослыть «предателями» и «сторонниками Кремля», но все же советуют Лондону держать политиков подальше от энергетики.

Кроме сжиженного газа с Ямала, если вдруг Лондон вспомнит об энергетической безопасности от Норвегии, на помощь может прийти уже в середине следующего десятилетия газ Балтийского СПГ в Усть-Лугах Ленинградской области, который, кстати, очень дешев благодаря низким транспортным расходам за счет близости Балтики к Британским островам. Можно вспомнить и то, что на ранних этапах планирования газопровод «Северный поток» предполагалось протянуть до туманного Альбиона. Но даже и без «Северного потока» Газпром может поставлять на острова дешевый газ по газопроводу между нидерландским Бальгзандом и британским Бэктоном (BBL), мощность которого составляет 16 млрд м³ в год. Сейчас, когда стало известно о постепенном свертывании добычи газа в Гронингене и сокращении поставок голландского газа, российский газ оказался бы очень кстати.

Лондону, прежде чем полностью отказываться от поставок энергоносителей из России, напоминает ОР, следует учесть, что введение односторонних ограничений и санкций в торговле редко приносит нужные для их инициатора результаты. Британским парламентариям, лоббирующим запрет на импорт российских газа и нефти, неплохо бы вспомнить и об ответных мерах Москвы. Едва ли такой запрет вызовет радость, например, в BP, которая владеет 19,75% акций Роснефти.