Виды и преимущества заборов из профнастила

Профнастил – прочный и надежный материал, способный выдержать даже самые суровые погодные условия. Именно поэтому он получил широкое применение и в гражданском, и в промышленном строительстве.

Чаще всего его используют для создания стеновых перегородок, а также временных или постоянных заборов. Отличительной особенностью конструкций из профнастила является то, что они легко монтируются и демонтируются, благодаря чему могут быть использованы неоднократно.

Ключевые преимущества профнастила

Экономичность. На сегодняшний день заборы из профилированного стального листа считаются наиболее приемлемыми по стоимости. Долговечность. Профнастил на протяжении многих лет не теряет своих эксплуатационных характеристик. Кроме того он устойчив к сильным порывам ветра, а от коррозии защищен специальным полимерным покрытием. Скорость монтажа. Ограждения из профилированного листа устанавливаются гораздо быстрее, чем из какого-либо другого материала. Простота эксплуатации. Ухаживать за профнастилом можно при помощи обыкновенного шланга с водой. А если понадобиться ремонт ограждения, то его можно произвести на отдельном модуле. Разнообразие цветов. Необходимый оттенок может быть выбран по каталогу RAL. Дополнительные преимущества. Профнастил привлекательно выглядит и при этом прекрасно отражает звуковые волны.

Особенности ограждений из профилированного листа

С точки зрения соотношения качества и цены, заборы из профнастила – идеальный вариант для ограждения любого участка, подробнее профнастил для забора цена за лист. А правильно выбранная для их установки компания поможет сделать его максимально долговечным и надежным. Профессиональные монтажники не только грамотно спроектируют будущий забор, но и проведут полный цикл подготовительных работ и последующую установку готовой конструкции.

Привлекательный внешний вид, а самое главное надежность конструкции зависит от того, насколько правильно были подобраны лаги и столбы. На прочность будущего забора влияет грамотное определение сечения трубы, диаметр лагов и их количество, расстояние, оставленное между опорами, высота столбов и глубина подземной части.

Профнастил гармонично сочетается со столбами, выполненными из кирпича. Но возведение такого забора требует определенных усилий. В первую очередь необходимо будет опорные столбы облагородить кирпичной кладкой, с установленными в ней закладными. Далее в эти закладные привариваются крепления для ворот и калитки, а также продольные металлические лаги. Под основанием профлиста между столбами обязательно должен проходить ленточный фундамент.