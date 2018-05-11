Виды и преимущества заборов из профнастила

Профнастил – прочный и надежный материал, способный выдержать даже самые суровые погодные условия. Именно поэтому он получил широкое применение и в гражданском, и в промышленном строительстве.
Чаще всего его используют для создания стеновых перегородок, а также временных или постоянных заборов. Отличительной особенностью конструкций из профнастила является то, что они легко монтируются и демонтируются, благодаря чему могут быть использованы неоднократно.
Ключевые преимущества профнастила
- Экономичность. На сегодняшний день заборы из профилированного стального листа считаются наиболее приемлемыми по стоимости.
- Долговечность. Профнастил на протяжении многих лет не теряет своих эксплуатационных характеристик. Кроме того он устойчив к сильным порывам ветра, а от коррозии защищен специальным полимерным покрытием.
- Скорость монтажа. Ограждения из профилированного листа устанавливаются гораздо быстрее, чем из какого-либо другого материала.
- Простота эксплуатации. Ухаживать за профнастилом можно при помощи обыкновенного шланга с водой. А если понадобиться ремонт ограждения, то его можно произвести на отдельном модуле.
- Разнообразие цветов. Необходимый оттенок может быть выбран по каталогу RAL.
- Дополнительные преимущества. Профнастил привлекательно выглядит и при этом прекрасно отражает звуковые волны.
Особенности ограждений из профилированного листа
С точки зрения соотношения качества и цены, заборы из профнастила – идеальный вариант для ограждения любого участка, подробнее профнастил для забора цена за лист. А правильно выбранная для их установки компания поможет сделать его максимально долговечным и надежным. Профессиональные монтажники не только грамотно спроектируют будущий забор, но и проведут полный цикл подготовительных работ и последующую установку готовой конструкции.
Привлекательный внешний вид, а самое главное надежность конструкции зависит от того, насколько правильно были подобраны лаги и столбы. На прочность будущего забора влияет грамотное определение сечения трубы, диаметр лагов и их количество, расстояние, оставленное между опорами, высота столбов и глубина подземной части.
Профнастил гармонично сочетается со столбами, выполненными из кирпича. Но возведение такого забора требует определенных усилий. В первую очередь необходимо будет опорные столбы облагородить кирпичной кладкой, с установленными в ней закладными. Далее в эти закладные привариваются крепления для ворот и калитки, а также продольные металлические лаги. Под основанием профлиста между столбами обязательно должен проходить ленточный фундамент.