Российский авиаперевозчик закупает 30 «боингов»

Полет в будущее…

Авиакомпания «Ютэйр» заказала 30 самолетов нового поколения Boeing-737MAX, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы американского авиаконцерна. Договор был подписан 7 апреля 2018 года, но пока не известны ни точные модификации самолетов, которые поступят российской компании, ни даты поставок.

Ранее, как напоминает агентство, руководство «Ютэйр» заявило, что стратегия компании до 2025 года предполагает полное обновление авиапарка начиная с 2019 года. Каждый год она планирует приобретать по пять новых машин.

Правда, сейчас ее авиапарк включает 65 самолетов, из которых 32 единицы — Boeing-737-500, вместимостью 126 пассажиров. По-видимому, именно их и планируется заменить («на более емкий по кресельности тип», как отмечали в «ЮТэйр»). Сообщалось, что рассматриваются лайнеры Boeing-737-800 и Boeing-737MAX. Большинство модификаций «макса» берут на борт больше 120-ти пассажиров. Этот самолет выпускается с 2014 года как развитие модели Boeing 737 Next Generation.

Ранее, сообщил также «Интерфакс», стало известно, что еще в марте «Ютэйр» сделала предзаказ у американской лизинговой компании Air Lease Corporation на два Boeing-737-MAX 8. В дальнейшем стороны намерены подписать твердый контракт на операционный лизинг машин на 12 лет, говорилось в отчете российского перевозчика. В зависимости от модификации, 8-й «макс» перевозит от 162 до 200 авиапассажиров.

По данным корпорации Boeing, цены в семействе MAX находятся в диапазоне от 96 млн долларов за B-737MAX-7 до 129,9 млн долларов за 737-MAX-10. А каталожная стоимость B-737 MAX 8 составляет 117.1 млн долларов. Таким образом, стоимость сделки можно оценить в сумму порядка 3,5 млрд долларов. Следует учитывать, что речь идет о лизинговой схеме и постепенном исполнении поставок. И кроме того, цена при столь крупном контракте должна предусматривать весьма существенные скидки.

Помимо «боингов», в том числе более крупных, чем 737-500, у «Ютейр» есть также борты марки ATR-72-500 – их 15, и «Аны» — 5 Ан-74 и 4 Ан-2. Компания также эксплуатирует вертолеты, причем имеет весьма мощный вертолетный парк, преимущественно из отечественных машин КБ Миля.

…из прошлого

У «Ютейр» на текущий момент нет серьезных финансовых проблем, говорит генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Между тем, обращает он внимание, изначально тотальное обновление авиапарка в авиакомпании было запланировано еще в 2013 году, и уже тогда Boeing получил от нее крупный заказ. Но в результате кризиса в авиаперевозках и снижения пассажиропотока, а также финансовых проблем компании, американский авиапроизводитель успел поставить лишь 6 новых самолетов, и те пришлось вернуть лизинговой компании через которую оформлялась сделка.

По сути, считает Максим Харитонов, этот новый заказ продолжение первого, так и не состоявшегося заказа. То есть это обновление парка с большой отсрочкой по срокам. Между тем, говорит он, стоит дать высокую положительную оценку действиям авиакомпании в период кризиса – отсрочка не помешала компании сохранить свое место в пятерке крупнейших российских авиаперевозчиков. За счет вынужденного сокращения авиапарка почти вдвое в 14-15-й годы, авиакомпании удалось реструктуризировать долги перед банками в размере 43 млрд рублей.

А если санкции?

Не опасно ли заказывать самолеты у производителя из США, учитывая риск санкций? Что касается возможных санкций, то указывает аналитик, в первую очередь, американские ограничения направлены на ослабление крупнейших российских экономических механизмов, в частности они распространяются на структуры, которые тесно взаимодействуют с государством. «Ютейр» является частной авиакомпаний с одной из высоких долей рынка, она уступает по пассажиропотоку только S7 и Аэрофлот. Лица, стоящие у руководства компании, насколько известно, не попали в персональный список санкций США. Соответственно компания не имеет препятствий для оформления заказа и получения новых самолетов.

Кроме того, Boeing – это международная авиаконструкторская корпорация, бизнес которой, учитывая его, специфику будет довольно сложно подчинить санкционному режиму, полагает эксперт. Тем более что это крупный заказ, который впоследствии сработает на благо самой американской экономике, чинить здесь запреты – все равно, что отпилить хороший сук, на котором сидишь.

Возможно, сейчас такой оптимизм все же может быть поставлен под сомнение. США стремятся поставить под свои санкции компании любой юрисдиции, а уже американские должны подчиняться им безусловно, даже будучи транснациональными.

Но и партнер практики «Стратегия и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша также соглашается, что поскольку «Ютэйр» — гражданский частный перевозчик, в его отношении не действуют какие бы то ни было санкции. Со стороны США, ЕС или присоединившихся к ним в санкционной политике государств никаких санкций в отношении участников российского рынка пассажирских авиаперевозок никогда и не вводилось, добавляет он. «Победа» выполняет огромное количество рейсов в Крым, однако это не мешает Аэрофлоту и самому лоукостеру осуществлять рейсы в ЕС, штрафные санкции в их отношении не применялось.

На чем летает Россия

Что касается выбора среди отечественных самолетов, то единственным конкурентом Boeing 737 последнего поколения, считает Александр Ракша, является обновленный Airbus A320. Что касается самолета МС-21, то его производство начнется только в 2020 году. С учетом времени, необходимого на исполнение уже заключенных контрактов, производство бортов непосредственно для «Ютэйр», могло бы затянуть обновление парка авиаперевозчика на дополнительные 4-5 лет.

В целом, с учетом общего спада на рынке пассажирских перевозок, длящегося уже четвертый год, дела у авиакомпании обстоят неплохо, полагает Александр Ракша. По итогам прошлого года компания увеличила за счет роста пассажиропотока выручку на 2,7 млрд руб. Всего перевозчик за 12 месяцев получил 55 млрд руб. Ну и опять же, когда мы говорим о том, что компания закупает самолеты, нужно понимать, что закупает их не сам перевозчик, он их лишь эксплуатирует, а закупает их лизинговая компания. С учетом того, что лизинговый контракт будет подписан на 12 лет, покупка 30 новых бортов «Ютэйру» вполне по карману, заключает он.

Можно добавить, что в принципе у российского авиапрома есть самолет, сравнимый с Boeing-737. Это семейство среднемагистральных Ту-204 — Ту-214. Но этот самолет по различным причинам, обсуждать которые следует отдельно, не пошел в действительно массовое производство. Что отражается и на цене, и на развитии системы обслуживания. Ограничивает его применение авиакомпаниями и то, что экипаж самолета включает бортинженера, то есть состоит из трех, а не из двух членов летного экипажа, как на абсолютном большинстве типов современных коммерческих самолетов. При том, что начало его эксплуатации относится к 1996 году, в настоящее время используется только чуть больше 40 машин Ту-204 и 214 различных модификаций, по данным реестра сайта russianplanes.net. Правда, о намерении начать его закупки высказывались некоторые государственные заказчики (в том числе в грузовом варианте).

Понятно, что «Ютэйр» стремится возить пассажиров на максимально отработанных, при этом наиболее новых самолетах одного из двух крупнейших в мире производителей. Пассажиры явно оценят это. Саму сделку можно воспринять как хороший показатель, с точки зрения состояния экономики в целом. Для развивающегося же российского авиапрома это пока ориентир на будущее.