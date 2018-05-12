Трамп поспешил

Если уж выходить из СВПД, то это должно было произойти именно в субботу, 12 мая. Так и было объявлено. Но в итоге Дональд Трамп решил спешить. Весьма возможно, он испугался, что президент России Владимир Путин убедит одного из наиболее значимых деятелей во всей этой истории, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отговорить Трампа от выхода из «ядерной сделки», несмотря на обоюдную заинтересованность двух политиков в этом шаге. И накануне приезда израильского премьера в Москву на празднование 73-й годовщины Победы над фашизмом и для переговоров с президентом РФ, 8 мая президент США объявил об одностороннем выходе его страны из соглашения по Ирану.

Первые последствия досрочного выхода Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе уже дали о себе знать. Иран и Израиль, чьи войска соприкасаются на территории Сирии, обменялись ракетными ударами. Иранцы атаковали Голанские высоты, израильтяне ударили по Дамаску. Данные о потерях, как водится, разнятся, но примечателен уже сам факт того, что этот обмен произошел. Это случилось лишь через пару дней после разрыва «ядерной сделки», за которое ратовал, среди весьма немногих, Беньямин Нетаньяху, утверждая, что Иран вовсе не отказался от планов обзавестись ядерным оружием и систематически обманывает МАГАТЭ – даром, что сама эта организация ни о чем подобном не заявляла.

Едва ли эти события не связаны между собой. Иран просигнализировал США, что вовсе не собирается быть мальчиком для битья и бессильно наблюдать, подобно режиму Саддама Хусейна в девяностые, как его душат санкциями. Американцы, в свою очередь, показали, кто, в случае чего, будет воздействовать на иранцев силой. Если официальный Тегеран не поддастся американскому давлению, Трампу не потребуется создавать антииранскую коалицию, тратя время на уговоры недовольных европейских союзников по НАТО. Достаточно обратиться к Израилю, который всегда готов атаковать иранцев и их союзников, благо, те рядом: в Ливане, Сирии, да и в Секторе Газа тоже.

Сам факт того, что конфликт Ирана и Израиля может выйти за рамки локальных столкновений и превратиться в большую войну, в которую будут вовлечены другие страны региона, Трампа, по-видимому, не пугает. То ли он уверен, что до этого не дойдет, то ли, именно это ему и нужно.

Вашингтон, округ Колумбия, 8 мая 2018 года. Президент США Дональд Трамп объявляет о выходе страны из ядерной сделки с Ираном Zuma/TASS Автор: Martin H. Simon

Холодная война против Ирана навсегда

Если нет доказательств нарушений СВДП со стороны Ирана, то и остальные участники обязаны соблюдать условия документа, то есть продлевать отмену санкций. Согласно соглашению, это делалось регулярно всеми сторонами, раз в 90 дней после января 2016 года.

14 сентября 2017 года Дональд Трамп, продлевая в очередной раз снятие ядерных санкций с Ирана, обещал предпринять что-то в ответ на, по его мнению, не соответствующие духу соглашений действия Тегерана.

13 октября он заявил, что не подтверждает выполнение Ираном соглашения и будет добиваться изменения СВПД под угрозой выхода из него США. Последовало несколько раундов консультаций с Великобританией, Германией и Францией. Но Трамп как-то сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что партнеры предлагают ему лишь «косметические» и не устраивающие его изменения в Соглашение.

«Когда мы выйдем из сделки с Ираном, мы будем работать с нашими союзниками для того, чтобы найти настоящее, комплексное и прочное решение иранской ядерной угрозы», — анонсировал свои намерения американский президент. Вопреки характеру Соглашения, ядерного аспекта Трампу теперь недостаточно, и он пояснил, что под новым решением имеет в виду ликвидацию иранской баллистической программы, добавив к этому также устранение «террористической активности» Ирана. Такая цель, тем более в данном случае, когда общепризнанных доказательств подобной активности нет, неизбежно предполагает субъективную оценку того, достигнута ли она, или нет. По сути, подобная риторика означает намерение смены политической системы Исламской республики, либо, во всяком случае, бесконечного давление на нее.

Тем не менее, Трамп все-таки обещал сообщить свое решение не ранее 12 мая, оставляя некоторую надежду на свою сдержанность, а вслух обращая внимание на важность того, чтобы до этой даты западноевропейские участники СВДП представили свои предложения по его модификации. Обещал, но не сдержал слово.

Между тем, разрыв ядерной сделки серьезно подставил президента Ирана Хасана Рухани, слывущего сторонником реформ и умеренных перемен. Восстановление санкций, пусть даже в ограниченном объеме ставит под вопрос его курс на восстановление отношений с Западом. Вероятность того, что его место займет упёртый консерватор, теперь очень даже отлична от нуля.

Убедить европейцев

Американскому президенту, если он действительно вознамерился доставить иранскому режиму серьезные неприятности, чрезвычайно важна поддержка стран ЕС. Соглашение, по которому Иран отказывается от ядерной программы в обмен на снятие международных санкций, подписано в 2015 году не только представителем США. В нем участвуют еще и Россия и Китай, а так же, как уже отмечено, Франция, Великобритания и Германия.

Американцы с момента ядерной сделки не вложились как следует в экономику Ирана. А вот Франция, Германия и, в меньшей степени, Великобритания принялись активно осваивать открывшийся иранский рынок. Без их поддержки американское давление на Иран не окажется действенным. Собственно, сам Трамп, подписывая меморандум о восстановлении санкционного режима против Ирана, дал понять, что сотрудничество с этой страной, особенно по ее ядерной программе, будет наказываться Вашингтоном. А известие о решении американского президента и в Париже, и в Германии, и даже в Лондоне было воспринято негативно.

«Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из иранской ядерной сделки. На карту поставлен международный режим против ядерного распространения», — написал в своем твиттере французский президент Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась еще жестче, призвав Евросоюз пересмотреть отношения с США в сфере обороны и «взять собственную судьбу в свои руки». Конечно, вряд ли ее призыв будет услышан, однако очевидно, что Трампу потребуется потратить немало усилий, чтобы сгладить неловкость в отношениях с заокеанским союзником. Это будет тем более трудно, что никаких видимых причин разрывать ядерную сделку, нет. Убедить хоть политиков, хоть европейское общественное мнение в том, что Иран не устраивает снятие санкций, которое выводит экономику этой страны из кризиса, а хочет самоизоляции ради призрачной цели когда-нибудь получить ядерную бомбу, будет трудно.

Еще труднее, если вообще возможно, для Трампа уговорить Китай и Россию. Они осудили решение США разорвать ядерную сделку и заявили, что отзывать свою подпись под соглашением о ней не намерены. «Мы призываем европейских партнеров максимально ответственно подойти к этой ситуации», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью Интерфаксу. Судя по его словам, Россия скептически относится к идее американского президента заключить некое новое соглашение с Ираном вместо старого. Так что идти навстречу Вашингтону Москва не планирует.

Нефть, друзья и оружие

Тем не менее, сложности и проблемы, которые сулит разрыв американской ядерной сделки, Трампа не смутили. Объяснений этой смелости много. Во-первых, антиирански настроена значительная часть избирателей Трампа. В целом, американцы поддерживают сделку с Ираном. Однако те, кто ее не поддерживают, голосовали за Трампа, обещавшего ее разорвать. А нынешний американский президент позиционирует себя как некий анти-Обама. У того, по крайней мере, в интерпретации Трампа, слова расходились с делом, он попустительствовал традиционным врагам Америки. Вот хозяин Белого дома и поступает так, как не поступил бы его предшественник.

Во-вторых, в ухудшении отношений с Ираном объективно заинтересованы круги из оружейного и нефтяного бизнеса, оказавшие Трампу немалую поддержку в ходе его избирательной кампании. Наконец, за давление на иранский режим — два ключевых союзника США на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия и Израиль. Для саудитов Иран – конкурент за влияние в регионе, а в Израиле его воспринимают как смертельную угрозу. Там с тревогой констатируют, что еврейское государство окружают проиранские силы. «Хезболла» в Ливане, недавно, кстати, завоевавшая, вместе с со своими союзниками большинство в местном парламенте, режим Башара Асада в Сирии, ХАМАС в Газе – все они в той или иной мере находятся под влиянием иранских властей. И если арабские страны идею уничтожения Израиля оставляют на уровне риторики, то официальный Тегеран, как не без оснований кажется израильтянам, имеет и возможность, и желание, чтобы, как минимум, доставить им серьезные неприятности.

Таким образом, Трамп, не колеблясь, ввязался в конфликт, который явно не разрешится скоро. Санкции начнут вводиться с 6 августа, а их самый болезненный для европейцев этап, когда будет нанесен удар по нефтегазовой отрасли Ирана – с ноября. Напряженность на Ближнем Востоке, на снижение которой были основания надеяться после ликвидации Россией и сирийской армией террористических сил в Сирии, выросла вновь, и надолго. Причем задача удержания хрупкого баланса в этом регионе требует учета позиций большего, чем когда-либо, числа самостоятельно действующих участников разворачивающейся здесь сложной игры.