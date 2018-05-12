Особенности выбора картриджа для принтера

Перед каждым обладателем принтера рано или поздно становится проблема выбора расходных материалов, таких как, например, картридж. Какой модели отдать предпочтение? Будет ли она совместима с вашей печатающей техникой? Это лишь малая часть вопросов, терзающих неопытных пользователей.

Как правило, не ошибиться в выборе помогает специальная таблица совместимости, которую онлайн-магазины, такие как tonersale.ru размещают на своих страницах. Также информация о подходящих вашему устройству картриджах имеется на официальном ресурсе производителя принтера и в инструкции к нему.

Но определением подходящей модели расходника выбор его не ограничивается. Важным нюансом является также ресурс картриджа. Если планируется крупнотиражная печать, следует отдавать предпочтение моделям повышенного ресурса. Это позволит значительно уменьшить себестоимость печати. Кроме того сэкономить помогут расходники поддерживающие возможность перезаправки.

Помимо оригинальной продукции сегодня можно также встретить ее аналоги, так называемые совместимые модели. Их выпускают сторонние компании, используя собственные технологии или те, которые они приобрели у вендоров. По своему качеству совместимые расходники ничуть не хуже оригинальных. Но при их применении печатающая техника лишается заводской гарантии. Хотя их использование никакого вреда ей и не наносит. Кроме того весомым преимуществом применения совместимых моделей является их доступная стоимость. По сравнению с оригинальной продукцией они обойдутся на 20, а то и на 50% дешевле.

Конечно, в век развития и процветания рынка расходной продукции нередко можно встретить в продаже и пиратские копии. Причем выявить подделку, как показывает практика, не так уж и просто. Пиратская продукция продается по той же цене, что и оригинальная, да и внешний вид упаковки практически неразличим. Вот только качество самих картриджей находится на очень низком уровне, что зачастую приводит к выходу из строя печатающего устройства.

Поводя итоги, стоит отметить, что самыми надежными считаются оригинальные картриджи. Поэтому, если для ведения бизнеса вам необходима печать высокого качества, и вы готовы за нее платить, рекомендуем отдавать предпочтение оригинальной продукции. Но не стоит также забывать, что в данном случае некоторую сумму вы будете переплачивать за бренд. В то время как совместимые модели не только отличаются доступной ценой, но и на протяжении всего срока эксплуатации обеспечивают печать хорошего качества.