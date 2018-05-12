Виды и способы заработка в интернете

Количество способов заработка в глобальной сети огромно и постоянно продолжает расти. Все эти способы можно разделить на две главные категории: для профессионалов и для новичков.

Что касается первой категории, то она включает в себя выполнение работы специалистами высокой квалификации, которая позволяет им выполнять свои профессиональные обязанности и без использования интернета. В качестве примера можно привести переводчиков, репетиторов, журналистов и др. Когда они работают в сети, то просто экономят свои силы и время на поиск и выполнение тех задач, которые в прежние времена требовали постоянного присутствия на рабочем месте. Вторая категория включает в себя способы заработка, возникшие благодаря появлению интернета. Они не позволяют получать такие же большие доходы, как и при выполнении высококвалифицированной работы, зато подходят для новичков, не имеющих специального образования и профессионального опыта. Для новичков работа в интернете условно подразделяется на нижеописанные виды: