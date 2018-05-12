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Москва, 13.05.2018

Виды и способы заработка в интернете

«Expert Online» 2018

Количество способов заработка в глобальной сети огромно и постоянно продолжает расти. Все эти способы можно разделить на две главные категории: для профессионалов и для новичков.

Что касается первой категории, то она включает в себя выполнение работы специалистами высокой квалификации, которая позволяет им выполнять свои профессиональные обязанности и без использования интернета. В качестве примера можно привести переводчиков, репетиторов, журналистов и др. Когда они работают в сети, то просто экономят свои силы и время на поиск и выполнение тех задач, которые в прежние времена требовали постоянного присутствия на рабочем месте. Вторая категория включает в себя способы заработка, возникшие благодаря появлению интернета. Они не позволяют получать такие же большие доходы, как и при выполнении высококвалифицированной работы, зато подходят для новичков, не имеющих специального образования и профессионального опыта. Для новичков работа в интернете условно подразделяется на нижеописанные виды:

  • Постинг и реферальство. Этот способ подходит для тех, кто только начинает осваивать азы заработка в интернете. Постерам платят за сообщения и комментарии, публикуемые ими на различных вебсайтах. Реферальство дает возможность получать деньги за регистрацию на вебсайте по ссылке, указанной заказчиком.
  • Платный серфинг и чтение писем. Исполнитель получает вознаграждение за просмотры вебсайтов, а также за переход по ссылкам, указанным в прочитанных письмах. Выгода заказчиков в данном случае состоит в увеличении посещаемости своих онлайн-ресурсов, именно за это они платят деньги исполнителям. Размер заработков при использовании данного способа невелик.
  • Платные опросы. Исполнитель получает деньги за то, что участвует в опросах и заполняет анкеты.
  • Файлообменники. Данный способ заработка состоит в регистрации на вебсайтах файлообменников и скачивании в них аудиофайлов, видеофайлов, программного обеспечения, которые могут быть интересны другим пользователям. Этот способ не позволяет получить большой доход.
  • Ввод капчи. Данный способ предельно прост, однако весьма утомителен. Да и денег на нем много не заработаешь.
  • Букмекерские конторы и тотализаторы. Этот способ рассчитан на тех, кто разбирается в спорте, имеет минимальный стартовый капитал и готов рискнуть им. В интернете действует большое количество букмекерских контор, принимающих ставки на различные события. Они предоставляют возможность получить весьма солидный доход, однако эта возможность связана с высокими рисками потерять все свои сбережения.
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