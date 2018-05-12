Виды и преимущества продукции из нержавеющей стали

Развитие ни одной сферы современной промышленности и других направлений человеческой деятельности невозможно без применения изделий, изготовленных из нержавеющей стали.

Производители нержавеющего металлопроката, такие как Steelservice.com.ua, готовы предложить потребителям высококачественные изделия из легированной и нержавеющей стали высокой надежности, прочности и сроком эксплуатации, обладающие отличной коррозиеустойчивостью, а также рядом других преимуществ, в том числе:

Сохранение высокопрочных свойств при резких и регулярных колебаниях температуры.

Высокий уровень устойчивости к изменениям, происходящим в результате влияния коррозионных факторов.

Благодаря включению в состав стали некоторого количества кремния обеспечивается ее устойчивость к воздействию высоких температур.

Высокая износоустойчивость. Продолжительность службы продукции, сделанной из нержавеющей стали, достигает полувека.

Эстетичность. Изготовленные из нержавеющей стали изделия абсолютно не нуждаются в окрашивании.

Использованную стальную отработку можно перерабатывать в полном объеме для последующего использования.

Востребованность в медицине и пищевой промышленности благодаря соответствию всем санитарным требованиям, нормативам и стандартам.

Возможность механической обработки изделий из нержавейки: их можно сверлить, точить, изгибать, полировать, шлифовать, резать.

Изделия, изготовленные из нержавеющей стали, классифицируются на сорта в соответствии с наличием в их составе определенных компонентов, а также в соответствии с пропорциями этих компонентов. Наряду с никелем и хромом, в сплав могут включаться другие добавки, оказывающие влияние на свойства изделия и сферу его использования. Количество существующих в настоящее время разновидностей нержавеющей стали исчисляется сотнями. Они объединяются в несколько групп, в том числе:

Трубы с круглым либо профильным сечением.

Фасонный металлопрокат. Эта категория включает в себя всевозможные уголки, швеллеры, тавры, профили специального назначения.

Сортовой нержавеющий металлопрокат. В состав данной категории входят круг, шестигранник, лист, всевозможные полосы и прочие формы.

Все вышеперечисленные разновидности заготовок применяются при изготовлении металлоконструкций в нефтегазовой отрасли, медицине, пищевой промышленности, на фармацевтических предприятиях и в других областях.