Выбор клининговой компании: принцип и критерии

При использовании услуг специалистов по уборке помещений все хотят получить высокое качество за приемлемую плату. Для полного оправдания этих ожиданий нужно знать факторы, которыми следует руководствоваться при выборе клининговой фирмы, и представлять, какими проблемами чревато использование необычно дешевых услуг.
Чтобы не тратить понапрасну свои денежные средства и время при выборе такой услуги, как уборка квартир в клининговой компании, нужно учитывать следующие критерии:
Многообразие услуг
Крупная фирма предоставляет обширный спектр услуг, включающий в себя и генеральную уборку квартир, и мытье фасадов с применением промышленного альпинизма, и химчистку, и очистку крыш от снега с его дальнейшим вывозом, и уход за прилегающей к дому территорией. Безусловно, намного выгоднее и удобнее поручить выполнение всех требуемых работ одной фирме, чем нескольким.
Техника
Необходимо поинтересоваться у менеджера, какая техника используется для уборки: бытовые пылесосы в этих целях не подходят. Кроме того, нужно выяснить, какие марки чистящих и моющих средств применяются, и имеются ли на них сертификаты. Серьезная фирма чаще всего покупает химические средства оптовыми партиями и применяет два-три испытанных бренда.
Солидность
Количество фирм, оказывающих клининговые услуги, сейчас очень велико. Нужно выбирать среди них те, у которых есть собственный офис (обязательно чистый!), вебсайт с приятным дизайном и качественным контентом, продолжительный срок присутствия на рынке клининговых услуг. Фирма с хорошей репутацией обязательно будет стараться поддерживать свой имидж.
Персонал
В хорошей фирме все работники в обязательном порядке проходят специальное обучение: чем больше они знают и умеют, тем выше качество оказываемых ими услуг. При выполнении уборщиками своих профессиональных обязанностей им выдают фирменную спецодежду, всю требуемую технику и средства по уходу за различными поверхностями.
Рекомендации
Ценных специалистов довольные клиенты передают «из рук в руки», рассказывая о них своим знакомым и родственникам. Мнение друга или коллеги о деятельности конкретной компании – важный источник информации, заслуживающий высокого доверия. Если среди знакомых никто не может дать такой совет, нужно хотя бы ознакомиться с отзывами о качестве оказываемых фирмой услуг на ее вебсайте.
Стоимость сервиса
Среди имеющихся предложений следует выбирать среднюю цену услуг. Слишком дешевые услуги должны вызывать у клиента подозрения (за исключением скидок, предоставляемых в рамках проводимых акций), чересчур дорогие услуги зачастую не являются оправданными, и их завышенная цена устанавливается за бренд. Необходимо выяснить принципы ценообразования и разузнать о бонусах, предоставляемых постоянным клиентам.
Слишком низкая стоимость услуг клининговой компании чревата рядом неприятных сюрпризов, перечисленных ниже.
- Наиболее безобидный сюрприз заключается в том, что дешевизна услуг объясняется намного меньшим объемом выполняемых работ относительно остальных клининговых фирм.
- Применение вместо специальных моющих средств недорогих бытовых, которые не могут обеспечить высокое . качество уборки.
- Использование малоэффективной техники.
- Неквалифицированные работники. Данная категория включает в себя лиц без опыта работы в области клининга, без российского гражданства и регистрации, плохо владеющих русским языком, имеющих вредные привычки.
Процедура выбора клининговой фирмы предусматривает выполнение следующей последовательности действий:
- Первый этап. Сначала нужно выбрать несколько клининговых фирм с учетом их расценок, репутации и отзывов. Затем нужно связаться с их менеджерами, попросить определить приблизительную стоимость требуемых услуг. При этом важно учитывать, что цены зависят от площади помещения, степени его загрязненности и объема необходимых работ.
- Второй этап. Нужно выбрать одну или две наиболее интересные фирмы и договориться о встрече с их представителями. Они произведут оценку состояния вашей квартиры или офиса, посоветуют наиболее подходящий тип уборки и подготовят смету. Необходимо поинтересоваться, производится ли вынос и вывоз отходов за границы придомовой территории.
- Третий этап. Если предлагаемые клининговой фирмой условия являются приемлемыми, то нужно подписать с ней договор. Важно, чтобы в нем присутствовал пункт о компенсации ущерба, нанесенного работниками в ходе уборки или из-за их низкой квалификации при подборе чистящих и моющих веществ.
- Четвертый этап. Нужно оценить манеры и внешность прибывших сотрудников, наличие у них инвентаря, химических средств и спецодежды. В ходе приемки выполненной работы следует обратить внимание на то, насколько чисто убраны труднодоступные места, и на то, насколько качественно обработаны деликатные поверхности.