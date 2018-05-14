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Москва, 14.05.2018

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят уже 16 мая

«Expert Online» 2018

Рано утром 16 мая на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока на Крымском мосту будет открыто автомобильное движение.

Первый автотранспорт пройдёт здесь в 05:30 мск. Это будут местные жители — крымчане и кубанцы, передаёт RT.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется сразу с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км в час.

Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту. Также сообщается, что 15 мая автодорожная часть Крымского моста будет торжественно открыта строителями: колонна техники проедет по автодороге.

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