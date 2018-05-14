Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят уже 16 мая

Рано утром 16 мая на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока на Крымском мосту будет открыто автомобильное движение.

Первый автотранспорт пройдёт здесь в 05:30 мск. Это будут местные жители — крымчане и кубанцы, передаёт RT.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется сразу с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км в час.

Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту. Также сообщается, что 15 мая автодорожная часть Крымского моста будет торжественно открыта строителями: колонна техники проедет по автодороге.