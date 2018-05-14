Дирижабль Цеппелин совершил свой первый полет над водами Боденского озера 2 июля 1900 года, тем самым начав приключение, которое менее чем за 30 лет привело к межконтинентальным пассажирским рейсам.

Более чем через 100 лет Peuterey запускает ICON PROJECT, вдохновленный этими футуристическими машинами, легкими, но при этом технологичными.

предоставлено пресс-службой



Бесшовные хлопковые парки из коллекции сезона Весна-Лето 2018 выполнены без единой строчки. Детали скрепляются с помощью двусторонних лент, обрезанных с помощью лазера и спрессованных под действием высоких температур. Как результат - невесомые компактные вещи, которые с легкостью уместятся даже в самую маленькую сумку.

Дополнительные детали курток, способствующие комфортному времяпрепровождению на открытом воздухе - защитный водоотталкивающий слой и светоотражающие полоски, нанесенные на капюшон и манжеты.

Peuterey Icon - это знаковая инновационная коллекция, универсальная и функциональная.