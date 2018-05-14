Эрдоган жёстко раскритиковал США

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – подверг жёсткой критике политику США, подчеркнув, что Вашингтон полностью утратил роль посредника в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке из-за признания Белым домом Иерусалима столицей Израиля.

По словам турецкого лидера, его страна отвергает это решение, которое нарушает международное право и противоречит решениям ООН, передаёт агентство Anadolu.

«Мы не можем перестать чувствовать себя так, будто мы живём в тёмные дни, предшествующие Второй мировой войне», – резюмировал турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что открытие американского посольства в Иерусалиме состоялось 14 мая. Данное решение вызвало в секторе Газа массовые протесты, в ходе которых погибли уже более 40 человек.

Число раненых в ходе беспорядков достигло почти тысячи человек.