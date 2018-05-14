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Москва, 14.05.2018

Евросоюз расширил антироссийские санкции

«Expert Online» 2018

Евросоюз расширил антироссийские санкции из-за выборов президента России в Крыму.

Об этом рассказал журналистам дипломатический источник в ЕС. По его словам, в санкционный список Евросоюза добавлены пять физических лиц, передаёт РИА Новости.

При этом фамилии новых фигурантов списка пока не называются. Известно лишь, что решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

В ЦИК РФ уже назвали этот шаг ЕС неконструктивным решением, которое говорит о «неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события».

Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе – 71,44%.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов – республики Крым и города Севастополь.

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