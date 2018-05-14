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Москва, 14.05.2018

Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций Запада

«Expert Online» 2018

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств, пишет «Коммерсантъ».  Документ разработан спикерами Госдумы и Совета федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко при поддержке представителей всех фракций.

В частности, авторы предлагают  внести в уголовный кодекс России статью 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств, международной организацией».

Статьей устанавливается ответственность за действия или бездействие, которые повлекли исполнение решения иностранного государства на территории РФ.

Уточняется, что в случае, если российский гражданин поможет иностранцам даже «посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели» или даже «могут привести» к  поддержке санкций, то он должен будет либо заплатить 500 тыс. руб, либо его ждет лишение свободы сроком до трех лет со штрафом до 200 тыс. руб.

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