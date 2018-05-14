Кудрин рассказал о целях своей работы в Счётной палате

Алексей Кудрин – экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок, которого ранее думская фракция «Единая Россия» выдвинула на пост руководителя Счётной палаты – рассказал, чем планирует заниматься в новой должности.

По его словам, он обозначил четыре цели для своей возможной работы в Счётной палате.

«Во-первых, необходима чёткая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов, – написал он на своей странице в Facebook. – Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля».

Кроме того, как считает Кудрин, работа Счётной палаты как института парламентского и — шире — общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита.

«В-четвёртых, в борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только нам, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для неё возможности», – резюмировал бывший глава Минфина, добавив, что Счётная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач.

Ранее сообщалось, что Кудрин согласился занять пост главы Счётной палаты. Об этом рассказал журналистам участник встречи президиума фракции «Единая Россия» с политиком. При этом уточняется, что должность освобождается в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Татьяне Голиковой, занимавшей ранее данный пост, стать вице-премьером.

Напомним, 11 мая, представитель Кудрина не подтвердил его решение возглавить Счетную палату.