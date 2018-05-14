Минфин больше занимает при более высоких ценах на нефть

Чтоб рубли не подпечатать

Аналитики агентства Bloomberg обратили внимание на то, что несмотря на рост нефтяных цен, программа валютных закупок министерства финансов предполагает рост заимствований. Так, недавно Минфин повысил целевой показатель текущего года по внутренним займам почти на 28% – до 1,04 трлн рублей (16,9 млрд долларов). Называя это «долговым парадоксом», агентство тут же, в общем-то, его отчасти и объясняют: «заимствования в рублях вырастут близко к прошлогоднему рекордному уровню, чтобы поглотить дополнительные доллары в соответствии с так называемым бюджетным правилом».

Чтобы оградить рубль и экономику от нефтяных взлетов и падений, а также ограничить расходы, правительство поглощает все доходы, получаемые Россией от экспорта нефти Urals цене выше 40 долларов за баррель, направляя избыток доходов в Фонд национального благосостояния. Ссылаясь на министра финансов Антона Силуанова Bloomberg пишет, что покупка иностранной валюты вырастет до 2 трлн рублей, если цены на российскую нефть составят в среднем 54-55 долларов за баррель, и повысятся примерно до 2,8 трлн рублей, если нефть будет стоить около 60 долларов.

«Бюджетное правило сделало выпуск суверенного долга функцией валютного курса», — цитирует агентство аналитика JPMorgan Chase & Co. в Москве Анатолия Шала, который замечает также, что более высокие цены на нефть предполагают укрепление рубля, что должно повлечь за собой пересмотра планов выпуска долговых обязательств в сторону повышения.

Нужно отметить, что при прогнозном значении валютного курса, используемом в бюджете — 64,7 рублей за доллар, и достижении сейчас рублем близких значений, средний курс американской валюты в этом году, как отмечает Bloomberg, все же составляет чуть более 58, примерно на 11 процентов сильнее, чем в прогнозе. Агентство приводит слова директора Департамента государственного долга Минфина Константина Вышковского о том, что более сильный рубль, чем предполагалось в бюджете, может вынудить правительство привлечь больше капитала на внутреннем рынке.

Феномен более высоких заимствований при росте цен на нефть действительно привлекает внимание, тем более, что повода заняться его рассмотрением не предоставлялось давно. Bloomberg обращает внимание на то, что Россия испытала подобный парадокс в 2011-2012 годах, когда Министерство финансов продолжало заимствовать (и пополнять суверенные фонды), несмотря на наличие профицита бюджета,

Приятная неожиданность

Повышение нефтяных цен в апреле-мае 2018 г. с 67 к 78 долларам за баррель Brent стало достаточно неожиданным благом для российского бюджета, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Поскольку рубль не пошёл привычным путём укрепления вслед за нефтью – из-за санкций, геополитической напряжённости и покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, доллар остаётся на высоком уровне около 62 руб. Это делает цену барреля в рублях заоблачно сильной – более 4700 руб. Для бюджета при его запланированном дефиците в 1,3-1,5% ВВП ранее предполагалась привычная цена в районе 3200 руб. Поэтому низкий курс российской валюты, хотя и имеет недостатки, работает по принципу «нет худа без добра».

Это «добро», помимо прочего, заключается в том, что росте доходов бюджета примерно на 1,8 трлн руб. в 2018 году, согласно проектировкам Минфина к поправкам в закон о бюджете. В результате дефицит бюджета сменится профицитом в размере от 0,4% ВВП. Покупки валюты Минфином по бюджетному правилу только ограничивают этот процесс, в том числе отсекая излишки текущих рублёвых поступлений в казну. Но даже с учётом таких действий потоки доходов достаточны, чтобы не рассматривать увеличение заимствований.

Да, признает Марк Гойхман, для рекордных покупок Минфину требуется больше средств, что отмечает Bloomberg. Но параллельно идёт поток налоговых, акцизных, и иных поступлений в бюджет от растущей рублёвой выручки экспортёров. Их сумма превышает вложения Минфина. Кроме того, деньги Минфина не исчезают, не расходуются, а конвертируются в валюту. Они могут быть использованы, например, для выплат по внешним валютным долгам вместо привлечения новых заимствований. Таким образом, потребность в новых привлечениях и сумма задолженности не повышается из-за действий Минфина. Ситуация весьма благоприятна в данном плане и способна остаться достаточно долгосрочной. Проект Минфина по поправкам в бюджет исходит из прогноза Минэкономразвития по средним нефтяным ценам в текущем году.

Минэко же закладывает осторожное их повышение с 43,8 долл./барр лишь до 61,4 долларов. В реальности рыночные факторы конъюнктуры, геополитики, возможного постепенного выхода ОПЕК+ из пакта о сокращении добычи позволят ценам, вероятно, балансировать на уровне 70-78 долл./барр. И рубль из-за вышеуказанных факторов не предполагает сильного укрепления, а скорее наоборот, считает Марк Гойхман, и останется, очевидно, в диапазоне 59-65 руб./долл. в перспективе ближайших месяцев. Соответственно, сохранятся высокие нефтегазовые доходы госбюджета, которые могут даже превысить новый запланированный уровень. Кроме того, значимо пополнится Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда и идут в основном «излишки» валюты, закупаемые Минфином. К 2020 г. ФНБ может подняться к целевому уровню Минфина в 7% ВВП.

Занимать полезно

Рост долга РФ имеет отличную от цен на нефть динамику и не коррелирует с ними полностью, подчеркивает управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко. Внешние заимствования требуются для осуществления масштабной программы президента, поскольку найти дополнительные 8 трлн рублей на внутреннем рынке сейчас нельзя (деньги есть, но их временное изъятие приведет к серьезному перекосу в экономике), считает эксперт. Кроме того, работа ЦБ и Минфина по откачке валюты с внутреннего рынка продолжается и для печати новых объемов ослабленного рубля по нашему законодательству требуется увеличить объемы ЗВР в США (пока они хранятся там), говорит Александр Григоренко. Поиск внешних инвестиций, продолжает он, нужен и для поддержки страны на внешних рынках, ведь Россия является надежным партнером и выплачивает все долги, поэтому продажа бумаг государства привязывает к нам новых и (сильнее) старых партнеров. Никто не будет вводить реальные санкции против того, кому сам передал денежные средства под процент.

Масштабные изменения в финансовой политике, если они продолжатся, позволят стране осваивать большие объемы средств, чем сейчас, поэтому подготовка инфраструктуры имеет первостепенное значение. Что касается динамики цен на нефть, то здесь пока основное давление на них оказывает США и их политической неприязнью к Ирану. ОПЕК+ продолжает соблюдать условия сделки, летний период снижает запрос на углеводороды для населения, но не на закачку в хранилища и не для промышленности.

Брексит и проблемы в ЕС, совместно с наложением на них (т.е. на нас, конечно, просто удар идет по ним) санкций из тех же США также не добавляют оптимизма в использовании ресурсов, но снижение спроса идет одновременно со снижением предложения, поэтому цены на нефть остаются в диапазоне 75-78 долларов за баррель в течение мая. Неожиданным помощником в этом экспортерам углеводородов стали и пошлины на стальной прокат в США. Для сланцевой добычи требуется много труб, которые теперь идут с наценкой, что удорожает процесс еще выше 60 долларов за баррель (цифры пока неточные, от 2 до 5 долларов по стоимости извлечения). В итоге, заключает Александр Григоренко, заминка на этом рынке также держит цены на уровнях выше 75 долларов за баррель.