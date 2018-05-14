На мировых биржах обрушились цены на нефть

Мировые цены на нефть упали в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью‐Йоркской биржах, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,34%, составив 70,46 долларов за баррель. Снизалась цена и на июльские фьючерсы на нефть Brent. Потеря составила 0,54%, новая цена составляет 76,70 доллара за баррель.

Также подешевели евро и доллар по отношению к рублю. Так евро потерял 66,27 копейки по отношению к рублю. Согласно данным ЦБ РФ стоимость валюты на 14 мая равна 73,51 рубля. Доллар снизился в цене на 78,75 копейки и составляет теперь 61,73 рубля, свидетельствуют данные Банка России.

Бивалютная корзина, стоимость которой была рассчитана по официальным курсам на выходные и понедельник 14 мая, уменьшилась в цене на 73,13 копейки, по сравнению с пятничным показателем — до 67,03 рубля.