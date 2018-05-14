«Роснефть» заключила контракт с Total на поставку нефти в Германию

Компания «Роснефть» подписала контракт на поставку нефти с французской Total Oil Trading SA, говорится на сайте российской компании. Сообщается, что сырье будет поставляться в Германию по нефтепроводу «Дружба». Поставки по контракту ориентировочно будут составлять от 4,8 млн до 10,8 млн тонн за два года.

Как сообщалось ранее, «Роснефть» планирует продлить ветку нефтепровода «Дружба», который был построен в 60-х годах двадцатого века. По планам трубопровод будет протянут с востока Германии до собственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), который расположен в Баварии, что может занять от трех до пяти лет, пишет «Коммерсантъ». К настоящему моменту, по нефтепроводу «Дружба» сырье идет до НПЗ в немецком городе Шведт.

Предполагается, что после продления нефтепровода к его обслуживанию будут также подключены НПЗ, расположенные в городах Нойштадт-на-Дунае и Карлсруэ.