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Москва, 14.05.2018

СМИ: Российские «Ураны» будут определять расстановку сил в конфликтах будущего

«Expert Online» 2018

Российские робототехнические комплексы «Уран» намного обогнали зарубежных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет The National Interest.

«Россия испытала технику раньше своих конкурентов, а её следующие шаги могут иметь серьёзные последствия для других стран»,  - пишет автор статьи.

Эксперт издания напоминает, что данная российская военная техника уже  проверена в бою: «Уран-6» и «Уран-9» хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Например, участие комплекса «Уран-9» в разминировании Пальмиры позволило сохранить сотни жизней мирного населения.

В материале подчеркивается, что, несмотря на старания США и КНР вести разработки роботов-танков, они пока не оценивают возможности их применения и лишь устраняют недостатки своей техники.

 

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