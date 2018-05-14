СМИ: Российские «Ураны» будут определять расстановку сил в конфликтах будущего

Российские робототехнические комплексы «Уран» намного обогнали зарубежных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет The National Interest.

«Россия испытала технику раньше своих конкурентов, а её следующие шаги могут иметь серьёзные последствия для других стран», - пишет автор статьи.

Эксперт издания напоминает, что данная российская военная техника уже проверена в бою: «Уран-6» и «Уран-9» хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Например, участие комплекса «Уран-9» в разминировании Пальмиры позволило сохранить сотни жизней мирного населения.

В материале подчеркивается, что, несмотря на старания США и КНР вести разработки роботов-танков, они пока не оценивают возможности их применения и лишь устраняют недостатки своей техники.