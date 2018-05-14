США сравнили свое гиперзвуковое оружие с ракетами России

Военные специалисты в США заявляют, что при разработке гиперзвукового оружия Америка преследует иные цели, нежели Москва или Пекин. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В частности по заявлению содиректора программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймса Актона, все высказывания об отставании США от России по данному виду вооружения стоит рассматривать в призме целей, которые преследуют страны, разрабатывая гиперзвуковое оружие.

«США намерены использовать гиперзвуковые ракеты для доставки обычного оружия, в то время как Россия сосредоточена на носителях для ядерных зарядов», - сообщает Актон.

Также, по его словам, США имеют более длительный опыт испытаний неядерных боеголовок. Представитель фонда также привел примеры удачных пусков США гиперзвуковых планирующих блоков, запущенных на расстояние 4000 километров.