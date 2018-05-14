Стало известно, сохранит ли Лавров пост главы МИД в обновленном Кабмине

Стало известно, сохранит ли исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров свой пост в обновленном составе правительства.

Согласно информации агентства РИА Новости, которое ссылается на свой источник в Госдуме, нынешний глава внешнеполитического ведомства останется в должности.

Данную информацию подтвердил и другой источник в нижней палате российского парламента.

Наша справка

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. Советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Постоянный член Совета Безопасности РФ. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Председатель Комиссии России по делам ЮНЕСКО (с апреля 2004 года). С 11 января 2010 года — член Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».