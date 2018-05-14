Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 14.05.2018

Стало известно, сохранит ли Лавров пост главы МИД в обновленном Кабмине

«Expert Online» 2018

Стало известно, сохранит ли исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров свой пост в обновленном составе правительства.

Согласно информации агентства РИА Новости, которое ссылается на свой источник в Госдуме, нынешний глава внешнеполитического ведомства останется в должности.

Данную информацию подтвердил и другой источник в нижней палате российского парламента.

Наша справка

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. Советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Постоянный член Совета Безопасности РФ. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Председатель Комиссии России по делам ЮНЕСКО (с апреля 2004 года). С 11 января 2010 года — член Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок
    3. Это должно было случиться сегодня
      Если уж выходить из СВПД по Ирану, то это должно было произойти именно в субботу, 12 мая. Но у Дональда Трампа была причина спешить