В Астане начались переговоры по Сирии

В Астане начался девятый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибытие спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры ожидается сегодня 14 мая. Оппозиция Сирии прибудет в Астану в ночь на 15 мая. Об этом сообщает руководитель пресс-службы казахстанского МИДа Ануар Жайнаков. Он добавил, что в Астану также прибыли делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари и делегация ООН.

В ходе очередного раунда переговоров стороны рассмотрят сложившееся положение в Сирии, а также проработают варианты гуманитарной помощи населению.