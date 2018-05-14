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Москва, 14.05.2018

В Астане начались переговоры по Сирии

«Expert Online» 2018

В Астане начался девятый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибытие спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры ожидается сегодня 14 мая. Оппозиция Сирии прибудет  в Астану в  ночь на 15 мая. Об этом сообщает  руководитель пресс-службы казахстанского МИДа Ануар Жайнаков. Он добавил, что в Астану также прибыли делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари и делегация ООН.

В ходе очередного раунда переговоров стороны рассмотрят сложившееся положение в Сирии, а также проработают варианты гуманитарной помощи населению.

 

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