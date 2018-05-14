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Москва, 14.05.2018

В Иерусалиме на фоне массовых протестов торжественно открыли посольство США

«Expert Online» 2018

В Иерусалиме прошла торжественная церемония открытия посольства США в Израиле.

Американский лидер Дональд Трамп на мероприятии не присутствовал и передал поздравление по видеосвязи. По его словам, решение о переносе посольства в Иерусалим не предусматривает новых границ города, передает Fox News.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение США правильным и поблагодарил американского лидера за поддержку.

Из-за открытия американского посольства в Иерусалиме, в городе начались массовые протесты палестинцев, передаёт «Газета.Ru».

Протестные колонные движутся по Иерусалиму, и в то же время возобновились столкновения по периметру, который отделяет Израиль и сектор Газа. Более 20 человек погибли, сотни человек ранены.

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