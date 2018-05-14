В Киеве рассказали об опасности «Северного потока-2» для Европы

Владимир Гройсман – глава Кабмина Украины – рассказал об опасности, которую несёт запуск газопровода «Северного потока-2» для стран Европы.

По его мнению, газопровод призван оказывать политическое давление не только на Украину, но и европейские государства.

Об этом премьер-министр «незалежной» заявил в ходе своей встречи с министром экономики Германии Петером Альтмайером. Гройсман также подчеркнул, что «Северный поток-2» – это «не коммерческий проект».

«Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России. И при этом не существует никакой реальной гарантии, что «Северный поток-2» не будет использован в политических целях», – убеждён он.

Кроме того, Гройсман считает, что проект газопровода – исключительно «геополитическая конструкция, которая призвана оказывать политическое давление на Украину и Европу и которая несёт прямую угрозу украинскому государству».

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров – исполняющий обязанности главы российского внешнеполитического ведомства – рассказал, почему реализация проекта «Северный поток-2» выгодна для Европы.

В свою очередь Хайко Маас – глава внешнеполитического ведомства Германии – прокомментировал замечания прибалтийских государств по проекту «Северный поток-2». По его словам, Германия учтёт все замечания Латвии, Литвы и Эстонии.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.