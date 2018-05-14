В МИД РФ прокомментировали открытие посольства США в Иерусалиме

Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал открытие посольства США в Иерусалиме.

По его мнению, данное решение Вашингтона является ошибочным, передаёт RT.

«Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению. Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договорённости, которые были закреплены в решениях международного сообщества», – резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что открытие американского посольства в Иерусалиме состоялось 14 мая. Данное решение вызвало в секторе Газа массовые протесты, в ходе которых погибли уже более 40 человек. Ещё около тысячи человек получили ранения.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – подверг жёсткой критике политику США, подчеркнув, что Вашингтон полностью утратил роль посредника в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке из-за признания Белым домом Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот города американского посольства.