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Москва, 14.05.2018

В Сочи проходит встреча Путина с Пашиняном

«Expert Online» 2018

В Сочи проходит встреча главы российского государства Владимира Путина и нового премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

Уже известно, что в ходе переговоров президент РФ выразил надежду на то, что при новом правительстве Армении отношения между странами продолжат своё динамичное развитие, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на своего корреспондента.

При этом отмечается, что российский лидер пожелал Пашиняну успехов на посту руководителя Кабмина. Кроме того, Путин подчеркнул, что что российская сторона рассматривает Армению как ближайшего партнёра и союзника в регионе.

«Это касается, в частности, экономического взаимодействия и вопросов безопасности», - сказал президент РФ.

Он также пообещал, что Москва будет активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где, по словам Путина, Армения и Россия всегда поддерживали друг друга.

«Кроме того, будет продолжено тесное сотрудничество на региональном уровне, а также в сфере безопасности, и в областях экономического развития», – резюмировал Путин.

Напомним, 8 мая Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьер-министром страны лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Никола Пашиняна. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42.

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