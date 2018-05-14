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Москва, 14.05.2018

Волкер получил от Киева еще больше полномочий

«Expert Online» 2018

Мандат спецпредставителя Госдепа США в делах Украины Курта Волкера был продлен и даже расширен, сообщает глава украинской службы в эфире  «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе, которая ссылается на компетентные источники.

Отмечается, что Волкер теперь получает полномочия не только по ситуации в Донбассе, но и  в целом дел в республике. До этого Волкер работал на общественных началах в течение года, сообщает СМИ.

Волкер уже сообщил, что намерен посетить Украину в самое ближайшее время, чтобы оценить ситуацию на месте.

За несколько дней до этого президент страны Петр Порошенко проинформировал, что представитель США прибудет в Донбасс 14 мая.

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