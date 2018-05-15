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Москва, 15.05.2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

«Expert Online» 2018

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям.

За документ, который нацелен на защиту интересов и безопасности России, прав и свобод граждан РФ посредством введения мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных действий других стран, проголосовали все 410 депутатов, присутствующих на заседании, передаёт сайт Госдумы РФ.

Законопроект предполагает предоставление президенту РФ и Кабмину РФ полномочий по введению ответных ограничений в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Такие меры будут вводиться российским правительством по решению главы государства.

При этом отмечается, что одновременно с законопроектом о контрсанкциях на сегодняшнем заседании депутаты планируют принять поправки в УК РФ, которые устанавливают ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что закон о противодействии недружественным действиям США и других стран был внесён в Госдуму 13 апреля. Документ позволяет включать в санкционный список любые товары, произведенные в США или иных государствах, поддержавших антироссийские санкции Вашингтона.

В законопроекте, в частности, речь шла об ограничении или запрете поставок алкоголя, табака, технологий и оборудования, сельскохозяйственной продукции. Позже из списка решили исключить запрет импорта американских лекарств.

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