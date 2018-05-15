И целой ночи мало. Путеводитель по московской Ночи музеев

Уже 19 мая состоится главное событие для ценителей искусства по всему миру – акция Ночь музеев 2018. Тема акции в этом году – «Шедевры из запасников». К ней присоединятся не только музеи, но и парки, усадьбы и даже киностудии – всего более 200 учреждений культуры.

Помимо внезапных очередей перед полуночными посетителями встает и другая проблема – составление рационального маршрута, ведь подобные ночи бывают только раз в году.

Специально для вас мы очертили свое "музейное кольцо", проехав по которому, вы сможете посетить все главные события Ночи музеев.

Музей Москвы

Зубовский бульвар, 2 (от ММОМА на автомобиле 8 минут, пешком 20 минут)

В этом году акция стартует в Музее Москвы. Официальная церемония открытия пройдет во дворе музея в 19:00. Каждый час с 18:30 до 21:30 здесь будут проходить бесплатные экскурсии по текущим выставкам: обстоятельная "История Москвы для детей и взрослых", познавательная "Три истории Провиантских складов", символичная "Образ Георгия Победоносца в истории культуре XX века". Во дворе Музея Москвы с 11.00 до 23:00 развернется маркет с интересным меню московской уличной еды. А в 19:40 двор музея превратится в музыкальную площадку – гостей ждет как DJ сет до поздней ночи, так и классика в исполнении Симфонического оркестра.

Пушкинский музей





ул. Волхонка, 12 (от Музея Москвы на автомобиле 8 минут, на общественным транспортом 14 минут)

В эту ночь в Пушкинский музей пройти можно будет не только бесплатно, но и без очереди. Для этого нужно успешно пройти викторину, ссылка на которую появится на сайте музея 19 мая в 18:00. После чего для всех посетителей музей приоткроет двери в свои запасники – вас ждет выставка восточных шедевров, которые в обычные дни нельзя найти ни в одном зале как например произведение средневековой индийской пластики "Бог Вишну с предстоящими", картина "Бегство в Египет" Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюра Кацусики Хокусая из серии "36 видов горы Фудзи". Специальные экскурсии по основной экспозиции проведут участники Клуба юных искусствоведов.

Центр фотографии им. братьев Люмьер





Болотная наб., 3, стр. 1 (От Пушкинского музея на автомобиле 5 минут, пешком 15 минут)

Центр фотографии имени братьев Люмьер подготовил особую программу в рамках фестиваля Photobookfest. Гостей ждут лекции, экскурсии и кинопоказы короткометражных фильмов "Фейк" и "Ленин всегда со мной". Помимо этого для посетителей остаются открытыми выставки "В поисках Ленина", "NOOR. Иди и смотри" и "Швейцарская фотокнига сегодня: от Амазонии до Венского бала".

Новая Третьяковка





Крымский Вал, 10 (от Центра фотографии на автомобиле 11 минут, пешком 20 минут)

В Новой Третьяковке будет представлен специальный проект "Ночь в "нулевых", посвященный выставке "Искусство 2000-х", проходящей сейчас в музее. В этот вечер традиционно откроется второй вход в Галерею с Крымской набережной. Чтобы акцентировать внимание на проходящую выставку Верещагина, вход будет выделен с помощью стрит-арт объекта художника Покраса Лампаса, посвященного творчеству художника. В этот вечер будут представлены музыка 2000-х, увлечение клипами, расцвет молодежного музыкального телевидения, культ виджеев и формат ток-шоу и реалити-шоу. Детская студия проведет мастер-класс по плакатному мастерству, которое как направление художественного высказывания, было очень актуально в искусстве 2000-х.

Институт русского реалистического искусства





Дербеневская набережная 7, стр. 31 (от Новой Третьяковки на автомобиле 17 минут)

В этом году ИРРИ подготовил сразу несколько премьер. Главным событием вечера станет открытие долгожданной выставки "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". В прошлом году эта экспозиция совершила путешествие с запада России на восток, став одним из главных культурных событий страны. Посетителей ждут шедевры Игоря Грабаря, Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Александра Лабаса и многих других. Специальный проект в рамках выставки – ожившие полотна из собрания Третьяковской галереи и ИРРИ. В течение дня гостей ждут бесплатные экскурсии и мастер-классы для всей семьи.

Также в 14:00 состоится запуск экскурсий на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей. Экскурсию проведёт Михаил Веселов, участник курса подготовки глухих экскурсоводов Музея современного искусства "Гараж". Вход свободный. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 276-12-12 или по почте info@rusrealart.ru.

Центр дизайна Artplay





Нижняя Сыромятническая ул., 10 (от ИРРИ на автомобиле 14 минут)

Центр дизайна Artplay также примет участие в акции. Все выставки будут работать до 2 ночи и их можно будет посетить по сниженной цене. Так на одной площадке сразу можно будет посетить мультимедийную выставку "Страсти по Фрейду", ретроспективу выставок "Босх. Ожившие видения" и "Великие модернисты", иммерсионную экспозицию "Samskara". На принадлежащей Артплею территории завода Плутон недавно открылась нашумевшая Выставка Нового от арт-группы Proun, где гостей ждут медиа инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры и аудиовизуальные перформансы А на крыше Artplay пройдет большой музыкальный фестиваль Signal.

Музей киностудии "Союзмультфильм"





Долгоруковская ул., 25 (от Артплея на автомобиле 18 минут)

Первый зал музея будет полностью посвящен полнометражному фильму "Гофманиада", премьера которого состоится в этом году. Лента режиссера Станислава Соколова по произведениям немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана готовилась на протяжении 15 лет. Часть эскизов кукол и декораций фильма были созданы выдающимся современным скульптором Михаилом Шемякиным. Изготовление каждой куклы занимало порядка полутора месяцев. Всего же в фильме задействовано более 150 персонажей.

В другом зале гости увидят оригинальные декорации, которые использовались для съёмок известных мультфильмов, а также куклы Чебурашки, Крокодила Гены, старухи Шапокляк, Мартышки и Удава из "З8 попугаев" и других персонажей. Все они бережно сохранены, отреставрированы и выставлены в музее "Союзмультфильма".

Помимо экскурсии, гостей ожидает просмотр новейших анимационных проектов студии, а также посещение детского центра "СоюзМультКлуб", на базе которого ведётся обучение анимации.

Музей Малого театра (мемориальная квартира А.И. Сумбатова-Южина)





Большой Палашевский пер., 5/1 (от "Союзмультфильма" на автомобиле 11 минут, на общественном транспорте 15 минут)

Не всем известный, но очень атмосферный музей. Дом №5 по Большому Палашёвскому переулку был построен в 1882 г. Через 10 лет там поселился князь Александр Иванович Сумбатов-Южин и прожил до самой смерти в 1927 г. В память об артисте переулок переименовали в Южинский. Музей-квартира был передан в ведомство Малого театра. Экспозиция включает мемориальный кабинет артиста, гостиную, "музыкальную гостиную" (столовая, переделанная в выставочный и театральный зал), а также бывшую спальню, превращенную в гримерную-кабинет Александра Ивановича в Малом театре, где он не только готовился к выходу на сцену, но и работал как директор, принимал посетителей. Здесь проводятся выставки, вечера, творческие встречи и конференции. А на Ночь музеев в 19:00 посетителей ждет уникальная экскурсия "Переулки старой театральной Москвы".

Дом-музей Марины Цветаевой





Борисоглебский переулок, 6 (от южинской квартиры на автомобиле 9 минут, пешком 19 минут)

Дом-музей Марины Цветаевой представляет программу "Музей + Театр" – зрителей ждут сразу несколько постановок, которые впервые перенесены именно на музейную площадку. В 19.00 музее состоится спектакль-перформанс "Чехов. Опыты монолога". Постановку представляет Мастерская Брусникина. Артисты взяли за основу монологи и диалоги из пьес классика, увидев в них возможность для поиска собственного смысла. В 21.00 Театр "Практика" и Алиса Гребенщикова исполнят поэтический спектакль "Всё вокруг. Клуб 125", основанный на поэзии наших современников – Веры Полозковой, Даны Сидерос, Анны Логвиновой – и тех, кому 25 исполнилось сто лет назад, – Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Осипа Мандельштама. В 23.00 Центр им. Всеволода Мейерхольда и актриса Ксения Орлова представят программу "Песни на стихи" – прозвучат песни на стихи Некрасова, Брюсова, Есенина, Хлебникова, Бродского, а также поэма Блока "Двенадцать" (по партитуре, созданной в рамках работы над моноспектаклем "Возмездие 12").

ММОМА





Гоголевский бульвар 10 ( от музея Цветаевой на автомобиле 13 минут, пешком 18 минут)

Круг замыкает Московский музей современного искусства. Здесь вас ожидают сразу три выставочных проекта, музыкальная программа, кинотеатр и фудкорт. В первом корпусе открыта персональная выставка Сергея Сапожникова "Танец (Dance)", которая раскроет к мир хип-хопа, брейк-данса и уличной культуры. Во втором — проект Хаима Сокола "Свидетельство", где представлены инсталляции, видео, "перформативная" графика, тексты. Групповой проект "Моя прелесть. Волосы", расположенный на первом этаже первого корпуса, состоит из инсталляций, скульптур, видеоработ, рисунков и коллажей современных художников, которые с нескольких ракурсов исследуют тему волос и их значение в современной культуре, так например художница Анастасия Кузнецова-Руф представляет триптих на тему отношения человека к этому неотъемлемому и обыденному атрибуту телесности.