Курс доллара получил мощный импульс

Курс доллара снова перешел к росту после недельного падения, получив сильную поддержку от высоких ставок гособлигаций США. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют вырос на 0,1% до 92,647. В понедельник был зафиксирован недельный минимум - 92,243, сообщает Рейтер.

Ставка 10-летних казначейских облигаций США во вторник удерживается на уровне 3,001 на фоне появившихся признаков ослабления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп пообещал помочь китайской телекоммуникационной фирме ZTE Corp, которая была наказана за нарушение санкций США против Ирана.

Курс доллара начал падать неделю назад после достижения четырехмесячных пиков (93,416) после публикации слабых данных по инфляции США и снижении вероятности четырехкратного повышения ставки ФРС в этом году.

Мнения относительно перспектив курс доллара разнятся.

Так, глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе Oanda в Сингапуре Стивен Иннес считает, что еще не время выходить из длинных позиций по доллару.

Чтобы изменить установку потребуется волна позитивных экономических данных из других регионов, а также "ястребиные" сообщения от ЕЦБ.

Тем не менее, некоторые аналитики скептически относятся к потенциалу роста доллара.

«Повышение цен на энергоносители и сырьевые товары во всем мире, а также жесткость на рынках труда должны подпитываться инфляцией и в какой-то момент привести к сворачиванию (программ) денежного стимулирования», - пишут аналитики Maybank в исследовательской записке.

«Мы по-прежнему ставим на рост курса долларах США с середины апреля, но прогнозируем разворот», - отмечается в документе.

На этой неделе инвесторы будут сосредоточены на выступлениях официальных лиц ФРС, а также публикации экономических индикаторов, таких как данные по розничным продажам в США, которые должны быть представлены уже во вторник.

Курс доллара расчетами на открытии торгов Московской биржи вторника рос на 7 копеек - до 61,92 рубля, курс евро - на 9 копеек - до 73,87 рубля.