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Москва, 15.05.2018

Исчезновение малазийского Boeing объясняется умышленными действиями пилота

«Expert Online» 2018

Пилот самолета авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года, вероятней всего преднамеренно осуществил крушение самолета, сообщает Independent со ссылкой на экспертную группу. Крушение борта  Куала-Лумпур — Пекин произошло примерно через час после взлета.

Так,  пилот и авиаинструктор Симон Харди утверждает, что командир Boeing Захария Ахмад Шах сначала отключил системы обнаружения, после чего вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров. Как сообщают эксперты, курс был выбран неслучайно. Пилот сделал крюк вокруг малазийского штата Пинанг, где родился Ахмад Шах. По мнению эксперта, таким образом пилот прощался с домом.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — сообщает эксперт, который также приводит выводы следствия, что пилот Boeing мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

Напомним, борт  Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал в ночь на 8 марта с 227 пассажирами и 12 членами экипажа.

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