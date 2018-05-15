Исчезновение малазийского Boeing объясняется умышленными действиями пилота

Пилот самолета авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года, вероятней всего преднамеренно осуществил крушение самолета, сообщает Independent со ссылкой на экспертную группу. Крушение борта Куала-Лумпур — Пекин произошло примерно через час после взлета.

Так, пилот и авиаинструктор Симон Харди утверждает, что командир Boeing Захария Ахмад Шах сначала отключил системы обнаружения, после чего вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров. Как сообщают эксперты, курс был выбран неслучайно. Пилот сделал крюк вокруг малазийского штата Пинанг, где родился Ахмад Шах. По мнению эксперта, таким образом пилот прощался с домом.

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно», — сообщает эксперт, который также приводит выводы следствия, что пилот Boeing мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

Напомним, борт Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал в ночь на 8 марта с 227 пассажирами и 12 членами экипажа.