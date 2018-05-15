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Москва, 15.05.2018

Климкин вслед за Порошенко осудил открытие Крымского моста

«Expert Online» 2018

Павел Климкин – министр иностранных дел Украины – прокомментировал открытие Крымского моста через Керченский пролив.

По его словам, «оба конца моста – это путь в никуда». Об этом глава МИД «незалежной» написал в своём микроблоге в Twitter. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко резко осудили открытие Крымского моста. При этом он подчеркнул, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».  

Напомним, 15 мая состоялось открытие Крымского моста через Керченский пролив. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, который лично за рулём строительного автомобиля КамАЗ проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв самый длинный мост в России.

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