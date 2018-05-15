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Москва, 15.05.2018

Москалькова сравнила российские и американские тюрьмы

«Expert Online» 2018

Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в РФ сравнила российские и американские тюрьмы.

По её мнению, наши тюрьмы — это курорт по сравнению местами, где содержатся заключённые в США, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко призналась, что СИЗО в «незалежной» значительно хуже, чем российские.

Наша справка

Среди всех исправительных учреждений мира особенно выделяются тюрьмы США. В этой стране, по разным оценкам, отбывают наказание около 2,5 млн человек. Такой показатель является рекордом среди всех существующих стран. Главная причина сложившейся ситуации заключается в том, что в пенитенциарные учреждения США попадают не только за весомые преступления. Тут находятся и преступники, которые в подавляющем большинстве других государств отделались бы условным сроком.

Тюремная система в США состоит из двух крупных ветвей – федеральная система и система отдельных штатов. Две ветви развиваются параллельно и независимо друг от друга. Сами исправительные учреждения также очень разнообразны. Прежде всего, выделяются государственные (федеральные и штатов) и частные заведения (которые функционируют за счёт независимых инвесторов). Худшие тюрьмы США, обычно, являются федеральными.

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