МЮЗИКЛ ПРИВИДЕНИЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Одна из главных особенностей сценографии - огромный LED экран размером 8 на 13 метров с разрешением 4К, состоящий из 240 модулей, который был специально создан для российской постановки мюзикла «Привидение».

На экране - известные виды Нью-Йорка: Центральный парк и Таймс Сквер, Бродвей и Уолл Стрит, Манхэттен и Бронкс. Видеодизайном постановки занималась российская мультимедийная компания Raketamedia, известная по оформлению «Евровидения» и церемонии открытия зимних олимпийских игр в Сочи.

Нью-Йорк – один из главных героев мюзикла. Нью-Йорку, жажде денег посвящен отдельный номер.

По сюжету, Молли – талантливый скульптор, а легендарный эпизод с гончарным кругом под звуки всеми любимой мелодии Unchained Melody является одной из главных сцен фильма и мюзикла. В этой сцене в мюзикле используется настоящий профессиональный гончарный круг, для которого ежедневно закупается свежая глина. За время проката было использовано около 400 кг глины, а исполнительницам роли Молли почти каждый спектакль удается слепить по одному глиняному горшку.

предоставлено пресс-службой

В квартире главных героев каждый раз, в зависимости от исполнителя роли Сэма, меняют фотографии в рамках, а сам главный герой не покидает сцену в течение всего мюзикла.

Специально для артистов мюзикла по индивидуальным меркам было сделано 33 парика из натуральных волос.

В мюзикле очень много быстрых переодеваний. Артисты ансамбля меняют костюмы в среднем 15 раз за спектакль. Чтобы быстро поменять костюм, все пуговицы на офисных рубашках были заменены на кнопки. Всего было вручную пришито более 800 кнопок. Офисные костюмы для артистов мюзикла были сшиты по индивидуальным меркам в ателье. А на костюмы ансамбля с изображением долларовых купюр, в которых они появляются во время сольного номера Оды Мэй во втором акте мюзикла, ушло более 13 тысяч страз Swarovski.

предоставлено пресс-службой

Одна из самых ярких сцен мюзикла – сцена в подземке. В этом эпизоде используется эффект slow motion – когда призрак подземки замедляет время и зритель видит, как все пассажиры вагона метро слово «застывают» в полете.

За время проката мюзикла почти 400 жестяных литровых банок пива было опустошено и использовано в качестве реквизита также для сцены в подземке во втором акте, когда Сэм учится двигать предметы, будучи бестелесным привидением.

предоставлено пресс-службой

В мюзикле фрагмент известной песни Unchained Melody впервые исполняется на русском языке. Всего же в мюзикле песня звучит 3 раза. Кстати, эта песня впервые прозвучала не в фильме «Привидение» - она была написана в 1955 году композитором Алексом Нортом для малоизвестного фильма “Спущенные с цепи” (“Unchained”). Фильм о судьбе заключенного – отсюда и цепи, и тоска по любимой, которая осталась на воле. В фильме композицию исполнил Тодд Дункан. В том же 1955 году Unchained Melody была номинирована на премию Оскар. И хотя награду Киноакадемии песня так и не получила, это не помешало ей стать настоящим мировым хитом. Вскоре после выхода фильма американский композитор Лес Бакстер записал инструментальную версию Unchained Melody - она сразу же заняла первую строчку в чартах. Затем композицию исполняли Аль Хибблер, Рой Гамильтон, The Righteous Brothers, Рой Орбисон, Элвис Пресли, The Smashing Pumpkins и многие другие. В итоге Unchained Melody попала в книгу рекордов Гиннеса как песня с наибольшим числом кавер-версий. Композиция пережила второе рождение в 1990 году, когда прозвучала в фильме «Привидение». Сейчас это одна из самых популярных мелодий XX века. Ее используют в рекламе, исполняют в различных телешоу и, конечно же, она прозвучит в нашем мюзикле «Привидение» на русском и английском языках.

Мюзикл «Привидение» в Москве – первая постановка в мире, где роль Оды Мэй играет не чернокожая актриса.

Мировая премьера спектакля состоялась в Manchester Opera House 28 марта 2011 года, а 19 июля 2011 года мюзикл был представлен в лондонском театре Piccadilly Theatre в Вест-Энде. Бродвейский прокат постановки начался 15 марта в театре Лант-Фонтэнн с официальной премьерой 28 марта. За всю историю проката мюзикл «Привидение» собрал множество театральных премий и номинаций, включая TONY и Laurence Olivier Award.

Один из сопродюсеров постановки, Дэвид Гарфинкл, признается, что уговорить сценариста картины оскароносного Брюса Джоэла Рубина пойти на эту авантюру было непросто: «Брюс не понимал, как фильм можно перенести на сцену, но нам удалось его убедить. В тот день наша беседа продолжалась так долго, что мы опоздали на последнюю электричку и остались на ночь в доме Брюса. Всю ночь мы обсуждали, каким должен быть мюзикл, и в конце концов, он согласился».