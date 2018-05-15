Накопи мили на Бали

Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

Альфа-Банк и международная платежная система Visa представили новую программу — карту AlfaTravel для часто путешествующих клиентов банка. Она позволит накапливать мили и обменивать их на целый спектр туристических услуг на сайте программы travel.alfabank.ru.Программа доступна как для дебетовых, так и для кредитных карт.

Наконец наступает пора отпусков. Социальные сети уже пестрят фотографиями загорелых знакомых, сказочными видами и захватывающими дух достопримечательностями. Но отдохнуть хочется не только красиво, а еще и максимально выгодно и комфортно. В поиске идеального варианта мы и узнали о программе AlfaTravel для клиентов Альфа-Банка. Работает она по следующей схеме. Оплачивая покупки и услуги картой Альфа-Банка, вы накапливаете мили. А потом используете их для бронирования ж/д билетов и билетов на рейсы любых авиакомпаний, включая лоукостеры, и покупаете полеты на чартерных рейсах — как в горячий сезон, так и в праздничные дни. В отличие от других бонусных программ, налоги и сборы бонусных билетов возможно погасить с помощью миль, накопленных по этой карте. А если вам не хватает накопленных миль, есть возможность доплатить недостающую сумму своей банковской картой. Кстати, за бронирования на сайте travel.alfabank.ru банк начисляет повышенное количество миль. И приятный бонус: банк дарит 1000 миль всем клиентам при открытии карты и совершении первой покупки.

На этом все? Как бы не так. У карты есть и другие бонусы: бесплатная страховка для путешественника и его семьи, включающей риски при занятии экстремальными видами спорта, бесплатный интернет в роуминге, скидки от партнеров, а также бесплатное членство Priority Pass, которое открывает доступ больше чем в 700 бизнес-залов в аэропортах по всему миру. Здесь вы всегда можете рассчитывать на теплый прием независимо от авиакомпании или класса вашего билета: Priority Pass превратит ваше время в аэропорту из проверки на выносливость в удовольствие. В бизнес-залах есть место для отдыха или работы, а также бесплатные закуски и освежающие напитки, которые помогут восстановить силы перед вылетом.

Возвращаемся к преимуществам AlfaTravel. Особенно мы оценили бесплатное снятие наличных в банкоматах за рубежом: по дебетовым картам AlfaTravel и AlfaTravel Premium наличные за пределами России выдаются без взимания комиссии Альфа-Банком. Кроме того, клиент получает скидку на услуги такси, бесплатную упаковку багажа, консьерж-сервис и доступ к travel-контенту с любых устройств. А еще в банке обещают: в ближайшее время держатели карт смогут бронировать за мили AlfaTravel номера в отелях по всему миру, арендовать автомобили, а также заказывать билеты на Аэроэкспресс.

Обслуживание карты AlfaTravel обойдется от 900 до 2500 рублей в год в зависимости от ее категории. За оплату покупок на travel.alfabank.ru вернется 10% . За оплату любых покупок по карте 5%.

Вы всегда будете четко понимать, какую travel-услугу сможете получить за счет накопленных миль. С картами AlfaTravel одна миля равна одному рублю, а вы уже сами решите, куда их потратить: на Аэроэкспресс, аренду авто в Мадриде, гостиничный номер в Мюнхене или полет в Тель-Авив, Дубай, а может и Нью-Йорк.

Так что AlfaTravel — это не просто миля за покупки, которые можно использовать на бронирование авиабилетов. Это целый туристический набор, который включает в себя кредитную или дебетовую карту Visa на выбор, возможность отдыхать за мили, а также удобные банковские и туристические сервисы.



Кроме того, на сайте travel.alfabank.ru любой клиент банка, даже если у него нет карты AlfaTravel, при покупке будет также получать бонусы от банка - cash back деньгами на счет любой карты Альфа-Банка: авиа – 2,5%, ж/д – 5%, отели – 6%.

«Люди, которые ведут активный образ жизни и часто путешествуют - одна из самых интересных категорий клиентов для нас. Именно для них мы предложили новую карту AlfaTravel. Она позволит получать значительно больше миль, покупая билеты или другие travel-услуги на сайте travel.alfabank.ru или просто оплачивая свои ежедневные покупки. А потом выгодно обменять их на путешествие своей мечты. Не менее важно, что клиенты получают еще и целый набор дополнительных возможностей, которые необходимы им в любой поездке – от заказа такси до бесплатного роуминга в любой точке мира. Даже если у вас нет такой карты, но вы клиент «Альфы», вы тоже получите бонусы при покупке на нашем новом travel-портале. Мы постарались сделать карту AlfaTravel хорошим помощником для незабываемых путешествий. Клиенту надо лишь выбрать точку на карте мира и полететь открывать для себя страну, которую давно мечтал посетить», - комментирует руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.



Чтобы оформить карту, оставьте заявку на сайте Альфа-Банка, дождитесь звонка или смс о готовности карты и уже через несколько дней получите ее в ближайшем офисе банка. А затем — делайте покупки, копите мили и путешествуйте с комфортом. И не забывайте о фото в социальных сетях: ждем от вас загорелые лица, сказочные виды и захватывающие дух достопримечательности.

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