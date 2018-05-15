Эксперт раскрыл истинные причины выхода США из ядерной сделки по Ирану

США сегодня ведут колоссальную торговую войну, которая направлена прежде всего на уничтожение чужих рынков, сообщил в интервью радио Sputnik российский политолог, американист Сергей Судаков. Этим объясняется основная цель выхода в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном.

По мнению политолога, в Европе после введения новых санкций и нефтяного эмбарго против Ирана резко вырастут цены на нефть, что будет только на руку американцам.

«Как только нефть будет стоить дороже 82 долларов за баррель, США сразу начнут размораживать свои проекты по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа, потому что тогда производство этих видов топлива станет рентабельным», - рассказал Судаков.

Напомним, Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану 8 мая, обвинив при этом без предъявления доказательств Тегеран в нарушении ее условий, а также, раскритиковав в очередной раз сами условия соглашения.

Россия выступала категорически против подобного решения американского президента, назвав его провокацией по отношению к Ирану на продолжение работы по созданию ядерного оружия.